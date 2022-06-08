Легкоатлетка Тимановская рассказала, что ей запретили выступать в чемпионате Польши

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская сообщила, что ей запретили выступать в чемпионате Польши, так как у неё нет гражданства этой страны.

«Наступает момент разочарования, потому что я не смогу принять участие в чемпионате Польши из-за отсутствия польского гражданства. Оказалось, слишком тяжело все эти десять месяцев ждать чуда и разочароваться в один момент», — написала Тимановская в соцсетях.

Напомним, что Тимановская летом 2021 года на Олимпийских играх в Токио публично выразила недовольство тем, что её задействовали в эстафете 4 × 400 м, из-за чего белорусские власти решили вывезти её из Токио. После скандала спортсменка получила польскую гуманитарную визу.

Ранее олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене поделилась эмоциями после победы на легкоатлетическом Мемориале братьев Знаменских.