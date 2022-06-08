Легкоатлетка Тимановская рассказала, что ей запретили выступать в чемпионате Польши
- РИА Новости
«Наступает момент разочарования, потому что я не смогу принять участие в чемпионате Польши из-за отсутствия польского гражданства. Оказалось, слишком тяжело все эти десять месяцев ждать чуда и разочароваться в один момент», — написала Тимановская в соцсетях.
Напомним, что Тимановская летом 2021 года на Олимпийских играх в Токио публично выразила недовольство тем, что её задействовали в эстафете 4 × 400 м, из-за чего белорусские власти решили вывезти её из Токио. После скандала спортсменка получила польскую гуманитарную визу.
Ранее олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене поделилась эмоциями после победы на легкоатлетическом Мемориале братьев Знаменских.