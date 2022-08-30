Фильм о Родниной, отъезд Тарасовой в США и переход Даниеляна от Буяновой: что обсуждают в мире фигурного катания

Татьяна Тарасова уехала по личным делам в США, чем удивила спортивную общественность. Про Ирину Роднину снимут художественный фильм, а Евгений Плющенко с нетерпением ждёт его премьеры. Артур Даниелян перешёл из группы Елены Буяновой к Евгению Рукавицыну, а Александра Трусова выступила с произвольной программой «Круэлла» на презентации хоккейного СКА. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Валиева снялась в клипе Дмитриенко

Камила Валиева, похоже, решила пойти по стопам Алины Загитовой и Евгении Медведевой. На прошлой неделе вышел клип Вани Дмитриенко на песню «Сила притяжения», в котором олимпийская чемпионка Пекина в командных соревнованиях исполнила главную роль.

Девушка выступила в роли поклонницы исполнителя. В её квартире большое число постеров артиста, а также есть дневник, в который она записывает свои мечты. В один прекрасный день они начинают сбываться: к героине Камилы приходит Ваня с цветами, а потом делает предложение.

Сюжет клипа незамысловат, однако наверняка понравится фанатам Дмитриенко и Валиевой. Сама спортсменка осталась в восторге от съёмок и даже заявила, что готова попробовать сыграть в кино.

«Творчески реализоваться я хочу прежде всего на льду — это же моё основное дело! А ещё мне всегда хочется танцевать — в самых разных стилях. Ну люблю я это! Кстати, меня в последнее время часто спрашивают, не хочу ли я стать артисткой кино. Наверное, стоит задуматься над этим. Почему нет? Я люблю пробовать новое и открыта для предложений», — приводит слова Валиевой U Magazine.

Про Роднину снимут художественный фильм

Конечно, здорово, когда фигуристы принимают участие в различных телепроектах. Это только повышает популярность вида спорта. Но куда более почётно, когда про спортсмена снимают художественный фильм. Такого внимания, безусловно, заслуживает одна из величайших парниц в истории — трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина. О ней снято много документальных картин, но теперь режиссёр Константин Статский задумался о создании художественной ленты.

Как призналась депутат Госдумы, она прочла сценарий полгода назад и в нём есть расхождения с реальностью.

«Хочу подчеркнуть, что для меня очень важно, чтобы фильм понравился мне. Потому что те фильмы о спортсменах, которые снимались до, мне не нравились. Есть ли в сценарии выдуманные истории? Конечно, есть расхождения с жизнью. Это же художественный фильм. И ещё раз повторюсь: мне очень важно, чтобы картина мне понравилась. Надеюсь, всё будет хорошо», — объяснила Роднина «Спорт-Экспрессу».

Новость о фильме с восторгом восприняли в мире фигурного катания. Евгений Плющенко заявил, что с нетерпением ждёт премьеры.

«У нас много легендарных спортсменов, надо показывать их нашей молодёжи, всему миру. Единственная в мире обладательница трёх олимпийских медалей. Нужно снимать такие фильмы, и как можно больше, это очень важно. Буду в первых рядах смотреть этот фильм. Очень люблю и уважаю её», — приводит ТАСС слова Плющенко.

Также спортсмен ответил на вопрос, почему до сих пор ничего не сняли о нём.

«Был такой план, но один из чиновников тогда сказал: «Плющенко же ещё жив, как можно про него снимать?» Если ждать, пока человек на тот свет уйдёт, а потом снимать, — не совсем это верно», — добавил Евгений.

Впрочем, довольны остались не все. В частности, у любителей фигурного катания появились вопросы по поводу актёрского состава. На роль Родниной планируется пригласить Любовь Аксёнову, Станислава Жука, предположительно, сыграет Сергей Безруков, в качестве Алексея Уланова режиссёр видит Ивана Янковского.

Тарасова уехала в США, но обещала вернуться

Не меньше шума вызвала новость о том, что заслуженный тренер Татьяна Тарасова уехала в США.

«Я долгое время жила в Америке, готовила своих спортсменов. И выигрывала золотые медали на Олимпийских играх, работая в США. У меня здесь осталось очень много вещей, мне нужно их перевезти. Я приехала к своим друзьям, у которых находятся мои зимние вещи. СМИ уже вовсю обсуждают отъезд? У меня тут ещё две пары зимней обуви. Могу показать, когда приеду. На каток я здесь не хожу, просто живу у друзей», — приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».

Также тренер отметила, что к ней нормально относятся в США, никаких проблем и давления нет. «Скоро уже вернусь в Россию», — добавила специалист.

Трусова вновь перевоплотилась в Круэллу

Серебряный призёр Игр в Пекине Александра Трусова выступила на презентации петербургского хоккейного СКА. Фигуристка представила произвольную программу «Круэлла». На Олимпиаде в ней она исполнила пять квадов.

Однако девушка явно не собирается останавливаться на этом. В социальных сетях она выложила видео, как делает секвенцию из четверного лутца и двойного акселя, которая теперь стоит по баллам столько же, сколько и каскад. В отличие от своих коллег по группе, она уже подтвердила участие в контрольных прокатах в конце сентября и, похоже, вовсю готовится.

При этом Трусова продолжает удивлять болельщиков своими желаниями. Так, она призналась, что теперь хочет попробовать свои силы в теннисе.

«За игрой конкретных спортсменов особо не слежу, просто интересен сам процесс», — сказала ТАСС фигуристка.

Впрочем, свободного времени в ближайшие годы у Саши будет не так много. Она поступила в РГУФК на очную форму обучения, олимпийская чемпионка Анна Щербакова — на заочную.

Даниелян ушёл от Буяновой

Тем временем действующие спортсмены, как и футболисты в межсезонье, продолжают менять тренеров. История про травлю со стороны наставников от Елизаветы Нугумановой нисколько не напугала Артура Даниеляна, и он перебрался в группу к Евгению Рукавицыну.

Своё решение серебряный призёр чемпионата Европы объяснил желанием изменить что-то в своей спортивной жизни.

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«Так подсказывают моё сердце и мозг. Я принял разумное, взвешенное решение — продолжать свою карьеру под руководством Евгения Владимировича. Хотелось, конечно, немного переварить и прийти в себя. Это мой краткий комментарий, всё произошло быстро», — написал Даниелян в Telegram-канале.

Сама Буянова рассказала, как тренерский штаб максимально помогал спортсмену справиться с трудностями.

«В течение трёх лет мы лечили одну травму Артура, за которой возникала другая. Пытались привести ситуацию в порядок, не сдавались, но у него всё время что-то болело. Постоянно искали врачей, кто-то помогал, кто-то нет, но все эти три года он никогда не был полностью здоровым. И последнее время мы готовились не к сентябрьским прокатам, а восстанавливались. А сегодня он пришёл к нам и поставил перед фактом: «Я хочу поменять свою жизнь. Начать её с чистого листа. Надеюсь, что в новой группе я восстановлюсь». Сказал, что уходит к Рукавицыну. Мы желаем ему успехов», — сказала Буянова.

С учётом проблем со здоровьем перспективы Даниеляна выглядят сомнительными. С другой стороны, теперь он будет тренироваться в компании с чемпионом Европы Александром Алиевым и победителем командного чемпионата мира Евгением Семененко.

Канадка выступила под «Очи чёрные»

Хотя международные федерации пытаются всячески откреститься от России и выживают культуру страны с соревнований, получается это далеко не всегда. На юниорском этапе Гран-при в Куршевеле канадка Лиа Перейра каталась под «Очи чёрные» на русском языке. Причём не просто под музыку, а с вокалом.

Спортсменка выступает с этой программой второй сезон подряд. Большая премьера состоялась на турнире в Красноярске, где Лиа заняла десятое место и сорвала овации российской публики.

Загорски и Гурейро пропустят контрольные прокаты

Яркая танцевальная пара Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро не примет участия в контрольных стартах в сентябре. Партнёрша продолжает испытывать проблемы со здоровьем после менингита, которым переболела в прошлом году. Спортсменку тогда даже госпитализировали. В итоге дуэт не отобрался на Олимпиаду в Пекине, еле докатав программы на чемпионате России.

Однако Загорски продолжает бороться и рассчитывает в будущем всё-таки появиться на льду. Как рассказала тренер пары Светлана Алексеева, её восстановление может занять до года. И дальнейшие планы будут зависеть от состояния Тиффани. Дуэт в этом сезоне не попал в состав сборной России, однако фигуристы не планируют завершать спортивную карьеру.

Косторная отметила день рождения

Алёне Косторной 24 августа исполнилось 19 лет. Чемпионку Европы завалили подарками и цветами, которые спортсменка выложила в социальных сетях.

Поздравила девушку с праздником и тренер Елена Буянова, к которой фигуристка перешла в марте.

«Алёнка, ты удивительный человек, очень любопытный, тебе всё интересно пробовать на зуб, отчего ты порой страдаешь, но в ином случае это была бы не ты. А ты выдающаяся спортсменка! Сейчас очень сложный период в твоей жизни, но нам даются те трудности, которые мы сами можем преодолеть. Я очень в тебя верю. Знаю, что ты сможешь. С днём рождения!» — сказала тренер.