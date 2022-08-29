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Бутырская считает, что если ISU хочет зарабатывать деньги, то россиян нужно немедленно возвращать

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Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская считает, что если Международный союз конькобежцев (ISU) хочет зарабатывать деньги, то российских фигуристов нужно немедленно вернуть на международную арену.
Бутырская считает, что если ISU хочет зарабатывать деньги, то россиян нужно немедленно возвращать
  • РИА Новости

«ISU получил первый неприятный звоночек. Думаю, он может опомниться и понять, что спорт не имеет ничего общего с политикой и две эти истории смешивать категорически нельзя. Фигуристы работают и пашут на протяжении всей карьеры, чтобы ими восхищались, а не отстраняли по надуманным поводам. Федерации нужно было разочек получить по голове граблями, чтобы осознать: без россиян фигурному катанию не обойтись. И если она хочет зарабатывать какие-то деньги, их нужно немедленно возвращать», — заявила Бутырская RT.

Ранее Бутырская прокомментировала информацию о падении доходов ISU после отстранения российских фигуристов.

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