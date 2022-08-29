Бутырская считает, что если ISU хочет зарабатывать деньги, то россиян нужно немедленно возвращать
- РИА Новости
«ISU получил первый неприятный звоночек. Думаю, он может опомниться и понять, что спорт не имеет ничего общего с политикой и две эти истории смешивать категорически нельзя. Фигуристы работают и пашут на протяжении всей карьеры, чтобы ими восхищались, а не отстраняли по надуманным поводам. Федерации нужно было разочек получить по голове граблями, чтобы осознать: без россиян фигурному катанию не обойтись. И если она хочет зарабатывать какие-то деньги, их нужно немедленно возвращать», — заявила Бутырская RT.
Ранее Бутырская прокомментировала информацию о падении доходов ISU после отстранения российских фигуристов.