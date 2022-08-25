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РИА Новости: фигурист Даниелян перешёл от Буяновой к Рукавицыну

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Серебряный призёр чемпионата Европы 2020 года Артур Даниелян перешёл от заслуженного тренера России по фигурному катанию Елены Буяновой к Евгению Рукавицыну.
РИА Новости: фигурист Даниелян перешёл от Буяновой к Рукавицыну
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

18-летний фигурист тренировался под руководством Буяновой с 2016 года.

Напомним, что Рукавицын попал в скандал с фигуристкой Елизаветой Нугумановой. Бывшая ученица обвинила российского тренера и его группу в травле. По словам девушки, тренеры упрекали её в лишнем весе и угрожали испортить карьеру. Нугуманова рассказала, что всё доходило до абсурда.

Ранее Рукавицын прокомментировал визит Татьяны Тарасовой в Академию фигурного катания в Санкт-Петербурге.

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