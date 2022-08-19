«Всё идёт по плану»: как Ласицкене и Лысенко выиграли турнир по лёгкой атлетике в Москве

Данил Лысенко победил на мемориале Куца в Москве. Прыгун в высоту показал результат 2,34 м и отобрался на Спартакиаду сильнейших, которая пройдёт в Челябинске на следующей неделе. А после турнира отбывший дисквалификацию спортсмен извинился перед болельщиками и коллегами за ошибки, совершённые четыре года назад. В женский части соревнований не было равных Марии Ласицкене, однако олимпийская чемпионка осталась недовольна выступлением.

Извинения Лысенко

Сезон в лёгкой атлетике набирает обороты. В отсутствие международных соревнований одним из главных стартов лета для россиян в этом году станет Спартакиада сильнейших, которая пройдёт в Челябинске с 23 по 29 августа. На ней всё внимание болельщиков будет приковано к сектору для прыжков в высоту, где развернётся упорная борьба между Ильёй Иванюком и Данилом Лысенко.

Чемпион мира в помещении накануне отобрался на турнир, победив на мемориале Куца в Москве. Атлет принимал участие во втором старте после четырёхлетней дисквалификации и повторил лучший результат сезона в России, установленный Иванюком. Он преодолел планку на высоте 2,34 м.

Серьёзной борьбы в секторе на этот раз не получилось. Серебряный призёр Никита Курбанов сумел прыгнуть всего на 2,15. Так что Лысенко в данном случае соревновался, скорее, сам с собой и в итоге остался доволен проделанной работой, поскольку выступил лучше, чем на предыдущем турнире — Кубке Свердловской области (2,31). При этом личный рекорд Данила — 2,40.

«Главной задачей было отобраться на Спартакиаду. Пока не вижу смысла прыгать выше. Сегодня не волновался. С утра проснулся, собрался, поехал как на тренировку. Много людей было. Я рад, что есть такая поддержка. Прыгнуть на 2,34 м мне зрители очень помогли. Думаю, что этот результат показал благодаря им», — сказал атлет журналистам.

После некоторых раздумий Данил сделал ещё одно важное заявление, которое ждали не столько болельщики, сколько его коллеги. Лысенко извинился за совершённые ошибки — он получил дисквалификацию из-за пропуска трёх допинг-тестов. Из-за фальсификации данных в 2018 году пострадал не только он, но и вся российская лёгкая атлетика. Условия восстановления членства ВФЛА после инцидента были ужесточены, также организация выплатила штраф в размере $5 млн. Спортсменам же продлили требование выступать в нейтральном статусе, а на Олимпиаду в Токио поехали всего десять человек.

«В первую очередь хотел бы извиниться за ту ситуацию, которая произошла, попросить прощения у всех, кто пострадал от той нехорошей истории. Если бы я знал, что всё так обернётся, то, естественно, действовал бы по-другому», — сказал Лысенко на видео, опубликованном в Telegram-канале ВФЛА.

Заочный спор с Лысенко в этот день вёл Иванюк. Он решил стартовать в Минске на Открытом чемпионате Белоруссии. Там атлет без особых проблем выиграл, преодолев планку на высоте 2,31 м. Так что борьба в Челябинске ожидается острая.

Возмущение Ласицкене

Вновь было жарко и в женской части турнира, поскольку на мемориале Куца выступала Мария Ласицкене. Олимпийская чемпионка победила, однако вновь осталась недовольна собой и показанным результатом — 1,88 метра.

Спортсменка пыталась преодолеть высоту 1,95 м, уже обеспечив себе победу, но все три попытки оказались неудачными. Мария объяснила это тем, что в соревнованиях приняли участие всего четыре девушки вместо заявленных восьми и она просто не успевала восстановиться между прыжками.

«Задача была выступить, выиграть, получить какое-то наслаждение. Если честно, всё так быстро закончилось, что я ничего не поняла. Должны были стартовать восемь девочек, настрой был бороться, а в итоге не все приехали. Не успевала отдыхать вначале, к сектору не сразу привыкла, в разбеге что-то мне не нравилось. Должна была работать, справляться со своими установками. Естественно, стартом недовольна, разочарована, этот результат — в никуда», — призналась Ласицкене.

И если Лысенко настраивается на борьбу в Челябинске, то Мария пока отправляется на Спартакиаду без особого энтузиазма. Для неё теперь главное, чтобы на следующем турнире было достаточно соперниц и она могла бы в привычном для себя режиме готовиться к попыткам.

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«Лучше ехать туда, зная, что ты никто и ничто и неизвестно, что там будет. Пусть борьба всё решит. Когда ты целенаправленно себе какую-то цифру или что-то ставишь, это меня лично отвлекает. Поэтому я спокойна, впереди ещё тренировки и долгий перелёт. Сейчас никакого настроения на Челябинск нет абсолютно. Хорошо, хоть погода там пока приятная должна быть, это уже радует», — добавила олимпийская чемпионка.

Хотя сама Маша ходила расстроенной, её наставник Геннадий Габрилян заявил, что доволен проделанной ею работой. Как отметил тренер, в технике на тренировках они ничего менять не будут.

«Хотя, казалось бы, результат маленький, поэтому нужно искать причины и находить способы их исправить. Но я в последнее время взял на вооружение следующий метод: не нужно исправлять ошибки, нужно делать правильно следующий шаг. У нас есть определённая цель — выступить в Париже, и мы идём к ней. И все старты на пути нужно пройти грамотно и извлечь из них полезное. И на сегодняшнем турнире Маша проделала очень полезную работу, хотя прыгнула очень мало. Всё идёт по плану», — констатировал Габрилян.