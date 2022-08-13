Чичерова: Лысенко вернул конкуренцию в соревнования по прыжкам в высоту в России

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Анна Чичерова прокомментировала победу Данилы Лысенко в первом турнире после дисквалификации.

«2,31 м — это очень хороший результат. Можно только порадоваться за Данилу. После долгой паузы от спортсмена можно было ожидать чего угодно. Но, видимо, его талант и лёгкость никуда не делись за это время, результат говорит сам за себя. Думаю, у Ильи Иванюка теперь будет хорошая компания внутри страны, чтобы соревноваться не только с самим собой и высотой. Возвращение Лысенко очень хорошо для конкуренции, и мы в ближайшее время будем наблюдать за красивой борьбой на больших рубежах, в предстоящем зимнем сезоне в том числе», — заявила Чичерова RT.

Ранее Лысенко рассказал, что чувствует от победы после четырёхлетней дисквалификации.