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Иванюк — о возвращении Лысенко: его присутствие меня подстёгивало

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Бронзовый призёр чемпионата мира по прыжкам в высоту Илья Иванюк высказался о победе Данила Лысенко в первом турнире после дисквалификации.
Иванюк — о возвращении Лысенко: его присутствие меня подстёгивало
  • Gettyimages.ru

«Даня вернулся, да ещё как. Сразу с победы. Безусловно, его присутствие меня подстёгивало. Он прыгал прямо передо мной, я видел все его попытки. Надеюсь, что у него получится отобраться на Спартакиаду, и мы там с ним поборемся, может быть, на более солидных высотах. Сегодня не всё получилось, так как вмешалась погода. Но мы всё равно показали довольно высокие результаты», — заявил Иванюк RT.

Ранее олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Анна Чичерова прокомментировала победу Лысенко.

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