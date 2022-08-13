Иванюк — о возвращении Лысенко: его присутствие меня подстёгивало

Бронзовый призёр чемпионата мира по прыжкам в высоту Илья Иванюк высказался о победе Данила Лысенко в первом турнире после дисквалификации.

«Даня вернулся, да ещё как. Сразу с победы. Безусловно, его присутствие меня подстёгивало. Он прыгал прямо передо мной, я видел все его попытки. Надеюсь, что у него получится отобраться на Спартакиаду, и мы там с ним поборемся, может быть, на более солидных высотах. Сегодня не всё получилось, так как вмешалась погода. Но мы всё равно показали довольно высокие результаты», — заявил Иванюк RT.

Ранее олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Анна Чичерова прокомментировала победу Лысенко.