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Лысенко извинился перед российскими легкоатлетами за нарушение антидопинговых правил

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Прыгун в высоту Данил Лысенко принёс извинения всем, кто пострадал из-за скандальной истории с его дисквалификацией.
Лысенко извинился перед российскими легкоатлетами за нарушение антидопинговых правил
  • Gettyimages.ru
  • © Matthias Hangst

«В первую очередь я бы хотел извиниться за ту ситуацию, которая произошла. Попросить прощения у всех, кто пострадал из-за той истории нехорошей. Если бы я знал, что всё так обернётся, естественно, я бы действовал по-другому», — говорит Лысенко на видео, размещённом в Telegram-канале ВФЛА.

Напомним, что легкоатлет получил дисквалификацию из-за пропуска трёх допинг-тестов. Таким образом, он не смог выступить на Олимпийских играх в Токио.

Ранее сообщалось, что Лысенко победил в первом турнире после четырёхлетней дисквалификации.

 

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