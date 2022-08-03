«Фантастическое заявление»: почему призыв Баньки к профессиональным лигам США подписать кодекс WADA вызвал удивление

Глава WADA Витольд Банька после визита в США призвал профессиональные спортивные лиги Северной Америки, а также Национальную ассоциацию студенческого спорта подписать Всемирный антидопинговый кодекс. По мнению бывшего заместителя гендиректора РУСАДА Маргариты Пахноцкой, инициатива функционера призвана уравнять в правах всех спортсменов, однако добиться этого будет сложно. Не верит в перспективу этой инициативы и экс-скаут сборной России по хоккею Сергей Федотов, по словам которого ни НБА, ни НХЛ не захотят терять независимость. В свою очередь, известный баскетбольный агент Обрад Фимич отметил, что организации не пойдут на такой шаг из коммерческих соображений, потому что потенциальная потеря звёзд приведёт к падению зрелищности турниров, а значит, и к снижению доходов.

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька посетил США и по итогам общения с местными чиновниками сделал достаточно громкое заявление. Он призвал профессиональные спортивные лиги Северной Америки (НХЛ, НБА, MLB и MLS), а также Национальную ассоциацию студенческого спорта (NCAA) подписать Всемирный антидопинговый кодекс, которого они до сих пор не придерживаются.

По словам поляка, эта тема обсуждалась на встрече с участием представителей Управления национальной политики по контролю над наркотиками, национального Олимпийского и Паралимпийского комитета (USOPC), а также Антидопингового агентства США (USADA). Как отметил глава WADA, инициатива должна идти в первую очередь от последних двух организаций.

«Вероятно, для профессиональных лиг этот вопрос более проблематичный: там всё иначе, поскольку это частный бизнес. Но NCAA — хороший пример организации, которой следует стать подписантом. Мы предложили им несколько дорожных карт... Думаю, пришло время задуматься о сотрудничестве и о том, как нам побудить лиги подписать кодекс. Мы максимально открыты для сотрудничества, но теперь слово за ними», — сказал Банька.

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Поддержала инициативу главы WADA и бывший заместитель гендиректора РУСАДА, международный эксперт по антидопинговым вопросам Маргарита Пахноцкая. По её мнению, такое желание поляка вполне логично, поскольку нельзя оставлять спортсменам лазейки для использования запрещённых веществ.

«Конечно, это достаточно большой вызов, потому что профессиональные лиги — не национальные федерации. Тем не менее игроки, выступающие в США, могут быть также членами сборных, поэтому стремление WADA здравое и справедливое. Пойдут ли лиги навстречу, сложно сказать. Но за годы работы в РУСАДА я поняла, что любое отклонение от общих требований создаёт прецедент, и у остальных заинтересованных лиц рано или поздно возникнет либо открытый вопрос: почему одним можно, а другим нельзя, либо появится желание также не соблюдать антидопинговые правила», — объяснила специалист в разговоре с RT.

По мнению Пахноцкой, внутренние регламенты лиг можно привести в соответствие с кодексом WADA, а опираться в решении вопроса нужно не только на организации, работающие в США, но и на международные федерации.

«Во всех лигах есть свои антидопинговые правила, которые частично опираются на список запрещённых препаратов WADA, хотя там значительно более мягкие условия и в плане тестирования, и в плане возможного наказания за нарушение. Основа есть. И её можно привести в соответствие с кодексом WADA. На мой взгляд, стоит общаться не только с USADA и USOPC, но и опираться на роль международных федераций по данным видам спорта и в целом сильнее привлекать спортивное движение. Лиги, хотя и являются самостоятельными, но всё равно имеют точки соприкосновения с ними. Нужно использовать всех возможных действующих лиц — как внутренних, так и внешних», — добавила эксперт.

Однако специалисты, хорошо знакомые с НХЛ и НБА, смотрят на ситуацию более скептично. Бывший скаут сборной России по хоккею Сергей Федотов уверен, что ни одна из профессиональных лиг США не пойдёт на такой шаг по ряду причин. В частности, из-за несовпадения в списках препаратов, считающихся допингом.

«И спортивный, и бизнес-кодекс в лигах внутренний. У них также есть список запрещённых веществ. В НХЛ игроки также сдают тесты. И борьба с допингом ведётся. Однако контролируются только те препараты, которые реально увеличивают физические возможности человека и в любом случае улучшают спортивный результат. Хотя это игровой вид спорта, а не лыжи, бег или плавание, поэтому всё условно. Эти вещества запрещены лигой, ведётся достаточно серьёзная профилактическая работа», — рассказал собеседник RT.

«В том же списке WADA есть препараты, которые никак не увеличивают спортивные результаты, но по каким-то моральным принципам считаются запрещёнными. В США, например, во многих городах, провинциях легализован каннабис. Естественно, WADA никогда не пойдёт на то, чтобы его разрешить», — заявил Федотов.

Также специалист обратил внимание на то, что организации не захотят вмешательства WADA в их деятельность. И это даже важнее, чем несостыковки в списках запрещённых веществ.

«Независимость — это их важное достижение. Поэтому ни одна из лиг, особенно если говорить про баскетбол и хоккей, не пойдёт навстречу WADA. Уверен в этом на 99,9%. Поэтому мне кажется фантастическим заявление Баньки. Попытка всех взять под свои знамёна. Но не вижу ни одного реального повода, чтобы организации, в том числе и студенческие, согласились на такое предложение. Тем более, WADA в последние годы себя достаточно сильно дискредитировало», — объяснил Федотов.

Баскетбольный агент Обрад Фимич также уверен, что НБА не пойдёт на подписание кодекса WADA, поскольку тогда существенно упадёт уровень турнира, что повлияет на прибыль организации.

«Американский профессиональный спорт — это большой бизнес, в котором крутятся огромные деньги. Каждый матч — шоу для зрителей. И если подписать антидопинговый кодекс и начать проверять игроков на запрещённые вещества, то уровень НБА сильно упадёт. Поэтому вряд ли лига станет это делать. В Европе баскетболисты устают в концовке игры, а здесь такого не происходит. Значит, они явно используют вспомогательные средства. Я человек из спорта, и когда ты видишь идеальное тело, то возникают вопросы. Просто невозможно долго держать себя в таком тонусе. Нужно сидеть на жёсткой диете, а многие игроки любят покушать картошку фри и другой фаст-фуд», — отметил Фимич.

По его словам, в НБА сейчас проверяют только наличие в крови кокаина и марихуаны.

«И то сейчас идёт разговор о том, чтобы оставить только наркотики, а марихуану разрешить как средство для восстановления», — добавил собеседник RT.

В любом случае WADA озвучила свои намерения, а далее станет ясно, достаточно ли у организации ресурсов, чтобы осуществить задуманное и подтолкнуть (или заставить) профессиональные лиги подписать кодекс.