WADA о деле Валиевой: после Токио-2020 рекомендовали антидопинговым организациям проверять пробы перед Играми

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Независимая группа наблюдателей WADA рекомендовала антидопинговым организациям заранее проверять допинг-пробы участников Олимпиад ещё с Игр-2020 в Токио.
WADA о деле Валиевой: после Токио-2020 рекомендовали антидопинговым организациям проверять пробы перед Играми
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«Это не первый случай, когда во время Олимпиады сообщается о положительном тесте, проведенном до Игр. Как минимум один спортсмен с Олимпиады в Токио уже во время Игр получил уведомление о положительном тесте, сделанном перед Играми», — говорится в отчёте независимой группы WADA.

В отчёте также указывается, что подобные рекомендации были даны всем антидопинговым организациям после Олимпиады-2020 в Токио.

Напомним, что во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил 15-летнюю спортсменку к участию в личном турнире.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев высказался о допинг-скандале с олимпийской чемпионкой 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камилой Валиевой.

 

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