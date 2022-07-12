МОК: слова Риди о неучастии россиян в ОИ-2024 являются его личным мнением

В Международном олимпийском комитете (МОК) прокомментировали слова бывшего президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейга Риди о неучастии российских спортсменов в Играх-2024.

«Комментарии, сделанные почётным членом МОК Крейгом Риди, являются его личным мнением», — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы МОК.

81-летний шотландец в интервью британским СМИ заявил, что поскольку российские спортсмены не будут участвовать в олимпийской квалификации из-за санкций, то они не смогут отобраться на Олимпиаду в Париже.

Игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету МОК.

Ранее министр спорта Олег Матыцин выразил мнение, что международные федерации в скором времени снимут санкции с российского спорта.