Призёра ЧЕ по велотреку Пискунова дисквалифицировали на два года

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В Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) сообщили, что призёр чемпионата Европы Максим Пискунов дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил.
Призёра ЧЕ по велотреку Пискунова дисквалифицировали на два года
  • РИА Новости

Пискунов признан виновным в нарушении порядка предоставления информации о местонахождении. Срок дисквалификации 24-летнего велогонщика начинается с 24 июня 2022 года, сообщает пресс-служба ФВСР.

Пискунов завоевал серебряную медаль чемпионата Европы по велоспорту на треке 2017 года в гонке с выбыванием.

Ранее независимая группа наблюдателей Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовала антидопинговым организациям заранее проверять допинг-пробы участников Олимпиад ещё с Игр-2020 в Токио.

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