Призёра ЧЕ по велотреку Пискунова дисквалифицировали на два года
- РИА Новости
Пискунов признан виновным в нарушении порядка предоставления информации о местонахождении. Срок дисквалификации 24-летнего велогонщика начинается с 24 июня 2022 года, сообщает пресс-служба ФВСР.
Пискунов завоевал серебряную медаль чемпионата Европы по велоспорту на треке 2017 года в гонке с выбыванием.
Ранее независимая группа наблюдателей Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовала антидопинговым организациям заранее проверять допинг-пробы участников Олимпиад ещё с Игр-2020 в Токио.