Призёра ЧЕ по велотреку Пискунова дисквалифицировали на два года

В Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) сообщили, что призёр чемпионата Европы Максим Пискунов дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил.

РИА Новости