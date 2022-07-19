МОК вернул золотую медаль американскому атлету спустя 110 лет

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что американец индейского происхождения Джим Торп официально считается победителем Олимпийских игр 1912 года по пятиборью и десятиборью.

В МОК отменили дисквалификацию за нарушение правил того времени, сообщает Associated Press.

Торп завоевал золотые медали по пятиборью и десятиборью на Олимпиаде в Стокгольме, но в 1913 году МОК лишил его звания чемпиона. Это объяснили тем, что спортсмен получал деньги за выступления на соревнованиях по бейсболу, а на Олимпиаде могли выступать только любители.

После дисквалификации Торпа победителем в десятиборье стал швед Карл Хуго Висландер, а в пятиборье — норвежец Фердинанд Бье.

В 2020 году была создана петиция Bright Path Strong, которая призывала объявить Торпа абсолютным победителем в пятиборье и десятиборье 1912 года.

Ранее в МОК прокомментировали слова бывшего президента WADA Крейга Риди о неучастии российских спортсменов в Играх-2024.