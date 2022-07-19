МОК вернул золотую медаль американскому атлету спустя 110 лет

Короткая ссылка
Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что американец индейского происхождения Джим Торп официально считается победителем Олимпийских игр 1912 года по пятиборью и десятиборью.

В МОК отменили дисквалификацию за нарушение правил того времени, сообщает Associated Press.

Торп завоевал золотые медали по пятиборью и десятиборью на Олимпиаде в Стокгольме, но в 1913 году МОК лишил его звания чемпиона. Это объяснили тем, что спортсмен получал деньги за выступления на соревнованиях по бейсболу, а на Олимпиаде могли выступать только любители.

После дисквалификации Торпа победителем в десятиборье стал швед Карл Хуго Висландер, а в пятиборье — норвежец Фердинанд Бье.

В 2020 году была создана петиция Bright Path Strong, которая призывала объявить Торпа абсолютным победителем в пятиборье и десятиборье 1912 года.

Ранее в МОК прокомментировали слова бывшего президента WADA Крейга Риди о неучастии российских спортсменов в Играх-2024.

 

 

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить