«Ещё поборемся за рекорды»: российские пловцы на турнире в Казани показали результаты на уровне призёров ЧМ

Лидеры российского плавания, несмотря на отсутствие постоянной соревновательной практики, показали достойное время на турнире «Игры дружбы» в Казани. Климент Колесников завоевал три золотые награды и смог бы бороться за подиум на недавнем чемпионате мира в Будапеште. В соперничестве Антона Чупкова и Кирилла Пригоды также были продемонстрированы серьёзные результаты, которые могли бы принести сборной медали. Не сложился турнир только для Евгения Рылова, но через месяц у него будет шанс реабилитироваться на Всероссийской спартакиаде.

В Казани завершились соревнования по плаванию в рамках международного турнира «Игры дружбы». Лучшие российские спортсмены впервые после чемпионата страны, прошедшего в апреле, получили возможность выйти на старт и испытать свои силы на дорожке. Конкуренцию им составили пловцы из Алжира, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Сербии, Сирии, Судана, Таджикистана, Эквадора и ЮАР.

Настоящий фурор на турнире произвела 17-летняя Евгения Чикунова. На дистанции 200 м брассом она финишировала на две секунды быстрее, чем американка Лилли Кинг на недавнем чемпионате мира в Будапеште. Выиграла она и стометровку, но с более скромным результатом.

Другие лидеры сборной страны выглядели на турнире в Казани менее ярко. Безусловно, на готовности спортсменов сказывается отсутствие международных стартов, а пик формы планируется на Всероссийскую спартакиаду, до которой ещё месяц. Соревнования пройдут 21—26 августа в Санкт-Петербурге.

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Наименее успешно «Игры дружбы» сложились для Евгения Рылова. Двукратный олимпийский чемпион не завоевал в Казани ни одной медали. На стометровке на спине, которую он с блеском выиграл год назад в Токио, Рылов стал лишь пятым, проиграв победителю Клименту Колесникову почти две секунды. С таким результатом на чемпионате мира он не попал бы даже в полуфинал.

На дистанции вдвое длиннее Рылов остановился в шаге от пьедестала, а на полтиннике занял седьмое место.

Сам пловец заявил, что не был максимально готов к соревнованиям в Казани, потому что работает «под Спартакиаду». А по мнению главного тренера сборной Сергея Чепика, спортсмену стоило сделать более длительный перерыв.

«Евгений Рылов — это двукратный олимпийский чемпион. Этим всё сказано. Моё личное мнение... Может, я бы на его месте отдохнул немного ещё. Поэтому лучше всего спрашивать его самого и его тренера», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

На фоне Рылова неплохо смотрелся в Казани его постоянный конкурент Колесников, который завоевал три золота и серебро. Победный результат на 50 м на спине (24,16 секунды) позволил бы ему занять минимум третье место на чемпионате мира и побороться за победу, ведь от времени лидера Климента отделили лишь 0,04 секунды. При этом в мае прошлого года во время чемпионата Европы он побил рекорд мира, преодолев эту дистанцию за 23,80.

Серебряный призёр токийской Олимпиады мог бы замахнуться на высокий результат и в стометровке на спине: первую половину заплыва он провёл быстрее мирового рекорда, но во второй части потерял скорость.

Сотню вольным стилем Колесников выиграл с результатом, который позволил бы ему быть в пятёрке лучших в Будапеште, однако 47,97 — это не те цифры, которые хотел бы увидеть чемпион Европы 2021 года на этой дистанции. Тогда он проплыл ровно на 0,6 секунды быстрее, установив рекорд континентальных первенств.

По словам пловца, невысокие результаты на «Играх дружбы» обусловлены тем, что большинство спортсменов не ставили на этот турнир сверхзадач.

«Если ты настраиваешься физически и подготовлен к тому, что ты плывёшь на такие секунды, на которые до тебя никто не плавал, то у тебя общий настрой и настроение на старт совсем другое, поднято всё на максимум, достаёшь из себя последние резервы. Сейчас же я в рабочем таком состоянии, когда со всеми ребятами в одном коллективе, понимаешь, кто на что готов, но ничего больше. Если не брать отдельных индивидуумов, которые решили здесь подготовиться и проплыть по мировому рекорду», — рассказал Колесников.

В неплохой форме подошёл к казанским соревнованиям Антон Чупков. Он выиграл заплыв на 200 м брассом с результатом 2:07,19 — и это могло бы быть второе место чемпионата мира, выступай он в Будапеште. А отставание от победителя — вполне отыгрываемые 0,12 секунды. Да и занявший второе место в Казани Кирилл Пригода также мог побороться за победу в мировом первенстве, ведь он отстал от Чупкова всего на 0,06 секунды.

На стометровке брассом бронзовый призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро показал время на уровне шестого места ЧМ. По его словам, именно над этой дистанцией он планирует поработать к Спартакиаде.

«Сегодняшнего результата хватило бы, чтобы выступить в финале на чемпионате мира. На этом старте очень хотел показать себя на сотне, возможно, сказался промежуток между дистанциями — 100 м на пятый день... Очень давно не могу пробить барьер в 59 секунд, нужно его пробить, и уже сотня пройдёт намного лучше», — приводит слова спортсмена «Матч ТВ».

Ещё одну медаль ЧМ мог бы принести России Олег Костин на полтиннике баттерфляем. В Казани он финишировал с результатом 22,78, и такие же секунды показал серебряный призёр турнира в Будапеште.

Подводя итоги турнира, президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников сказал, что, несмотря на трудности, участники продемонстрировали достойные результаты. Среди прочего он отметил рекорд России, установленный Ильёй Бородиным на дистанции 400 м комплексным плаванием — 4:08,05.

«И для Ильи Бородина это не предел, хотя он показал великолепное время. У него есть потенциал. Общие впечатления очень хорошие. Старт удался... Понятно, что при отсутствии соперников рядом сложно бороться только со временем, с самим собой. Но как по мне, результаты показаны тем же Колесниковым очень хорошие. И он ещё поборется за побитие рекорда мира, будет штурмовать его несколько раз ещё в этом году», — заявил глава ВФП.