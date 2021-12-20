Колесников признался, что почувствовал опустошение после выступления на ОИ в Токио

Двукратный призёр Олимпиады российский пловец Климент Колесников рассказал о своих чувствах после завоевания медали Игр в Токио.

«Ожидал я от своего выступления на Олимпиаде прежде всего максимального собственного спокойствия. Но как только реально осознаёшь, что такое на самом деле Игры, то никакого спокойствия не остаётся в принципе. Когда мы с Женей Рыловым проплыли стометровку на спине, и я занял второе место, было ощущение, что в своей голове я пробил какой-то внутренний барьер. Только в этот момент ко мне пришло осознание себя как спортсмена. Кто я есть, чего достиг… Было очень много новых эмоций, и могу точно сказать, что ничего подобного я до этого не испытывал. Главное — это появилась новая мотивация, в тренировках — в том числе. До Игр я рассуждал довольно примитивно: мол, выйду как обычно, покажу себя… У нас ведь не оценочный вид спорта, а есть цифры, глядя на которые не так сложно составить общую картину перед соревнованиями: на что готов сам, на что готовы другие. В Токио, разумеется, я рассчитывал попасть на пьедестал. И был доволен на самом деле, что попал, но было сильное опустошение. Всё-таки к Олимпиаде ты готовишься много лет, а потом проплываешь за минуту свою стометровку, получаешь то, к чему ты шёл, и, можно сказать, перестаёшь понимать, что дальше делать», — признался Колесников в интервью RT.

На дебютной для себя Олимпиаде 21-летний Колесников завоевал серебряную медаль на дистанции 100 м на спине, а также выиграл бронзу в заплыве на 100 м вольным стилем.

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