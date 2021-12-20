В FINA сообщили, что WADA разрешило провести ЧМ по плаванию 2022 года в Казани

Президент Международной федерации плавания (FINA) Хусейн Аль-Мусаллам заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) разрешило провести в 2022 году чемпионат мира на короткой воде в Казани.

«Мы общались с WADA, спрашивали их об этих датах, и они не видят никаких проблем», — цитирует Аль-Мусаллама Inside the Games.

Напомним, что, согласно санкциям WADA, Россия не имеет права проводить международные соревнования на своей территории вплоть до 17 декабря 2022 года.

Казань получила право на проведение ЧМ ещё в 2017 году, а пройти он должен в городе с 17 по 22 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что россиянин Климент Колесников одержал ещё две победы на ЧМ по плаванию на короткой воде.