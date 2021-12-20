Личное золото и командное серебро: Колесников одержал ещё две победы на ЧМ по плаванию на короткой воде

Четвёртый день чемпионата мира по плаванию в 25-метровом бассейне стал самым успешным для сборной России. Климент Колесников выиграл золото на дистанциях 100 м комплексным плаванием и 50 м на спине. В мужских эстафетах 4 x 50 м и 4 x 200 м вольным стилем его соотечественники были удостоены серебра. Мария Каменева завоевала свою первую личную медаль мировых первенств, финишировав третьей в комбинированной стометровке.

С учётом двух эстафет общее количество российских медалей составило аж 14, и ни один из их обладателей наверняка не согласился бы с утверждением, что «короткий» чемпионат мира в олимпийский год имеет не слишком большое значение для тех, кто в нём участвует.

Подтверждением важности мероприятия косвенно послужила самая последняя победа дня — та, которую одержали американцы в эстафете 4 x 200 м. Лучшее утреннее время (6:54,83) осталось за российской четвёркой в составе Николая Снегирёва, Ивана Гирёва, Даниила Шаталова и Михаила Вековищева. Американский квартет вошёл в финал под седьмым номером и, казалось бы, можно было готовиться к тому, чтобы вернуть себе титул, утраченный на предыдущем «коротком» чемпионате в китайском Ханчжоу.

Вечерний российский состав был значительно усилен за счет Александра Щёголева и Владислава Гринёва, но реванша не получилось: американцы провели эстафету на порядок мощнее (6:47,00).

«Эстафета 4 x 200 — это такая дистанция, где никогда нельзя было уверенным в том, что выиграешь, даже если утром было лучшее время. Все знают, что у американцев может идти под замену три человека из четырёх, соответственно вечером это уже совсем другая команда. Поэтому все были настроены на борьбу, и никто не ожидал лёгкой медали. Просто оказалось слишком тяжело, из последних сил плыли», — прокомментировал финальный заплыв Гирёв.

По словам Александра Щёголева, завоевавшего в Абу-Даби спринтерское эстафетное золото в первый день чемпионата и серебро на дистанции 200 м вольным стилем, второй результат в эстафете 4 x 200 — это такое серебро, которому надо радоваться, так как слишком тяжело оно далось всей четвёрке, выступавшей в вечернем финале. Итогом своих выступлений пловец остался не слишком доволен, но это относилось к первой из эстафет — 4 x 50 м вольным стилем, где Щёголев стартовал дважды, в утреннем и вечернем заплывах.

«Не слишком доволен, потому что вечером проплыл хуже, чем утром. Возможно, плохо размялся, возможно, не слишком хорошо готов к тому, чтобы плыть «полтинник». Не хотелось бы думать, что парни проиграли из-за меня. А результат на 200 м меня порадовал. Достойное серебро. Хотя конечно же хотелось золотых медалей. Чтобы у нас была третья победа за день. Но американцы оказались сильнее», — пояснил пловец.

Вековищев, единственный из российских эстафетчиков, кто плавал в «золотом» составе эстафеты 4 x 200 в 2016-м, тоже признал, что плыть пришлось из последних сил, причём уже с утра — накопилась усталость. Спортсмен, тем не менее, в финале сбросил со своего предварительного результата почти секунду. Но сказал, что не слишком обольщался по поводу лучшего утреннего времени команды.

«У нас ведь такое уже было на предыдущем чемпионате мира в 2018-м. Отобрались первыми, а в финале с мировым рекордом победили бразильцы. Хотелось, естественно, верить, что мы сумеем побороться за победу, но надо отдать американцам должное: они прыгнули в этой эстафете выше головы. Последний этап у них плыл Райан Хелд, который до этого стартовал в эстафете на «полтиннике», и мы, честно говоря, не думали, что он сумеет быстро проплыть 200 метров. А вышло так, что США выиграли у нас почти две секунды. Обидно. На Олимпиаде вторые, здесь снова вторые, пора уже эту тенденцию ломать», — добавил Вековищев.

Также по теме «Нужно проводить в России больше соревнований»: Дружинин о популяризации прыжков в воду и строительстве новых бассейнов Чтобы укрепить авторитет Российской федерации прыжков в воду в мировом сообществе, а также заинтересовать людей в регионах и привлечь...

О важности чемпионата говорила и тренер Наталья Козлова, к которой от Михаила Горелика перешла Мария Каменева после Игр в Токио.

«Чемпионат мира — это всегда серьёзно. Плюс — самый конец года, хотелось закончить его хорошо. К тому же у Маши никогда ещё не было личной медали, хотя в «коротких» чемпионатах мира она участвует в третий раз. Могла ли она улучшить свой результат? Да, рекорд России, принадлежащий Каменевой, выше. И в ISL она финишировала с результатом 57 секунд несколько раз. Сегодня не получился брасс. Но бронза — это в любом случае успех», — добавила тренер.

Единственным, у кого в воскресенье получилось абсолютно всё, стал Климент Колесников. Чемпионат мира принёс ему в общей сложности три золотые награды и индивидуальное серебро стометровки на спине. После финиша на второй из своих воскресных дистанций спортсмен признался, что не хотел отказываться ни от какого из стартов, несмотря на накопившуюся усталость, и, возможно, ещё выступит в Абу-Даби в комбинированных эстафетах.

Кстати, рекорд Колесникова по количеству наград, завоёванных в рамках одного чемпионата (семь) был установлен три года назад как раз на «коротком» мировом первенстве в Ханчжоу.