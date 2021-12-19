Морозов высказался о серебре в комбинированной эстафете на ЧМ на короткой воде

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Российский пловец Владимир Морозов поделился мнением о серебряной медали в комбинированной эстафете 4 × 50 м вольным стилем на чемпионате мира на короткой воде в Абу-Даби.
Морозов высказался о серебре в комбинированной эстафете на ЧМ на короткой воде
  • AP

«Стараюсь какие-то эмоции сам найти перед каждым стартом. Всё равно, когда много турниров, это превращается в рутину, тренировку. Пытаюсь придумать, на что разозлиться. Например, сейчас мотивировал себя тем, что итальянцы обыграли Россию на чемпионате Европы. Пытались взять реванш, но немного не получилось. Правда, все четыре команды были в пятнадцати сотых, поэтому обижаться на серебро нельзя. Грустно звучит? Устал, наверное», — сказал Морозов RT.

Он предположил, что минувший заплыв стал для него последним на этих соревнованиях, но при этом допустил, что его могут поставить ещё на один старт. По его словам, с сегодняшним результатом он бы вполне мог ещё пригодиться команде. 

«Вчера думал, что сегодня закончу. Но 20,6… Хотелось бы ещё раз попробовать помочь команде. Сам от себя не ожидал? Да, у меня была свадьба буквально три недели назад. Вылетело две недели тренировок. Ехал сюда с непонятными ощущениями», — добавил спортсмен.

Ранее Морозов объяснил, почему ему не удаётся добиваться высоких результатов в личных заплывах.

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