Пловец Колесников ответил, ощущает ли он рост своей популярности
- AP
«Никогда специально не рвался к какому-то вниманию, потому что я неактивный на публике. Больше люблю с друзьями повеселиться. Посидеть тихонько. Конечно, внимание — это моя заслуга. Приятно. Но увлекаться этим не буду. Это никак не тешит моё самолюбие», — сказал Колесников.
19 декабря Колесников завоевал на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Абу-Даби две золотые медали. Сначала он выиграл заплыв на 100 м комплексом, а затем стал лучшим на дистанции 50 м на спине.
Ранее Колесников рассказал, что сделал для победы в заплыве на 50 м на спине на ЧМ.