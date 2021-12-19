Пловец Колесников ответил, ощущает ли он рост своей популярности

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Серебряный и бронзовый призёр Олимпиады в Токио в плавании Климент Колесников ответил на вопрос, чувствует ли он себя более популярным, чем это было ранее.
Пловец Колесников ответил, ощущает ли он рост своей популярности
  • AP

«Никогда специально не рвался к какому-то вниманию, потому что я неактивный на публике. Больше люблю с друзьями повеселиться. Посидеть тихонько. Конечно, внимание — это моя заслуга. Приятно. Но увлекаться этим не буду. Это никак не тешит моё самолюбие», — сказал Колесников.

19 декабря Колесников завоевал на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Абу-Даби две золотые медали. Сначала он выиграл заплыв на 100 м комплексом, а затем стал лучшим на дистанции 50 м на спине.

Ранее Колесников рассказал, что сделал для победы в заплыве на 50 м на спине на ЧМ.

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