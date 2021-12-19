Колесников рассказал, что сделал для победы в заплыве на 50 м на спине на ЧМ

Российский пловец Климент Колесников прокомментировал свою победу на дистанции 50 м на спине на чемпионате мира на короткой воде в Абу-Даби.

«Поворот и касание нужно было чётко сделать. Чуть-чуть не дотянул касание, потому что сейчас не пиковая форма. И в связи с этим движение даёт меньшее продвижение в воде, чем во время пика. В итоге чуть больше тянулся и на повороте, и на касании. Но в целом доволен, потому что результат получился приближённый к чемпионату Европы», — сказал Колесников после заплыва.

Спортсмен признался, что на данный момент даже не думал о мировом рекорде, так как в конце сезона уже чувствуется усталость, хотя в будущем всякое возможно. По его мнению, ему нужно больше работать над пронырами для достижения лучших результатов. При этом россиянин подчеркнул, что ему не хотелось отказываться от второго старта за день, несмотря на усталость.

«Этот год как раз так и был запланирован. И мы, исходя из проделанной работы, числа стартов, будем делать выводы и смотреть, как построить будущий сезон. Думаю, всё будет в порядке, потому что и тренерский состав опытный, и спортсмены. Все грамотно составят график тренировок, чтобы подвестись к назначенному числу», — добавил Колесников.

Ранее сообщалось, что Колесников завоевал вторую золотую медаль за день на ЧМ по плаванию на короткой воде.