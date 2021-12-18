На мажорной ноте: россияне завоевали четыре медали в первые дни чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Абу-Даби

Российские спортсмены в первые два дня чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Абу-Даби завоевали четыре медали: золото, два серебра и бронзу. На высшую ступень пьедестала почёта поднялись в смешанной эстафете Климент Колесников, Андрей Минаков, Владислав Гринёв и Александр Щёголев. На турнир национальная команда отправилась в наиболее представительном составе. Многие спортсмены стремятся заявить о себе в концовке насыщенного спортивного сезона.

Первые два дня чемпионата мира в 25-метровом бассейне принесли сборной России эстафетное золото в мужском заплыве 4 х 100 м вольным стилем, два личных серебра (обладателями этих наград стали Климент Колесников на дистанции 100 м на спине и Александр Щёголев на дистанции 200 м вольным стилем), а также бронзу в смешанной эстафете вольным стилем 4 x 50 м.

Нынешний сезон оказался крайне урожайным на плавательные события. Ещё ни разу за всю историю в календаре в течение одного года не сходились два европейских первенства — в 50- и 25-метровом бассейне, Олимпийские игры и чемпионат мира в короткой воде — 15-й по счёту.

Российская команда приехала в Абу-Даби в наиболее представительном составе, что объяснимо: далеко не у всех была возможность пробиться на Игры в Токио, зато сейчас, когда сезон пошёл на спад и многие лидеры предпочли досрочно закончить выступления, тем, кто остался в строю, представилась прекрасная возможность заявить о себе.

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В этом плане совершенно неважно, что короткая вода не относится к числу олимпийских дисциплин. Титул чемпиона мира почётен всегда. Тем более когда победа сопровождается уникальным результатом, как это было реализовано в первый же день турнира Шивон Хоуи из Гонконга. На Играх в Токио спортсменка дважды стала вице-чемпионкой на дистанциях 100 и 200 м вольным стилем, а в Абу-Даби выиграла двухсотметровку с мировым рекордом.

Российская команда тоже начала чемпионат с победы, выиграв в первый день мужскую эстафету 4 х 100 м вольным стилем (Климент Колесников, Андрей Минаков, Владислав Гринёв, Александр Щёголев). Наиболее весомый вклад в данный результат внёс Щёголев, проплывший свой этап наиболее быстро, и в этом просматривался определённый символизм: на самом первом чемпионате мира в 25-метровом бассейне (он состоялся в декабре 1993 года в Пальма-де-Майорке. — RT) отец и тренер новоиспечённого чемпиона Роман Щёголев стал соавтором единственной российской бронзовой медали, завоёванной в точно такой же кролевой спринтерской эстафете.

Интересно, что первое золото российские пловцы сумели завоевать на «коротком» мировом первенстве только с четвёртой попытки — в 1999-м в Гонконге: там Надежда Чемезова выиграла индивидуальную дистанцию 400 м вольным стилем, а для мужской части команды турнир стал скорее провальным. В целом за почти 30-летнюю историю существования турнира наша страна 30 раз увозила домой высшие награды.

В пятницу, 17 декабря, очень хотелось, чтобы участники «золотой» эстафеты продолжили победную серию, выступая в личных заплывах, но не сложилось: Климент Колесников проиграл стометровку на спине американцу Шейну Касасу.

«Слегка расстроился, потому что плыл не по своему времени. Но уже конец сезона, поэтому знаю, что сам по себе уставший. Но боролся. Если бы не боролся, то и на пьедестал почёта бы не попал. Так что я собой, в принципе, доволен. Да, можно сказать, что плывёшь через себя», — сказал россиянин в микст-зоне.

Он также признался, что Касаса увидел впервые, и отметил, что тот классно провёл первую половину заплыва.

«Без оскорблений, чтобы никто ничего не подумал: он темнокожий, поэтому у него мышцы более взрывные. Было ожидаемо, что он ушёл на первом полтиннике. Но потом мы по чуть-чуть его догоняли. Но не получилось обогнать», — отметил Колесников.

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Личное серебро Щёголева на дистанции 200 м вольным стилем получилось более обидным. В четверг спортсмен очень эмоционально воспринял первый в карьере титул чемпиона мира, и, похоже, на личной дистанции ему не хватило как раз эмоций: корейцу Хван Сун-Ву Александр уступил всего 0,03 секунды. И сам признал после заплыва, что функционально не отошёл от первого дня турнира, недовосстановился.

Второй день завершился российской бронзой, завоёванной в смешанном эстафетном заплыве вольным стилем 4 x 50 м. Соавторами этого достижения стали Владимир Морозов, Андрей Минаков, Мария Каменева и Арина Суркова.

Кстати, в Абу-Даби Морозов записал на свой счёт сразу два незаурядных достижения: его золотая медаль в кролевой эстафете (Владимир стартовал в ней в утреннем заплыве) стала десятой высшей наградой в карьере, а сам пловец оказался пятым в плавательной истории, кому удалось одержать победы на пяти мировых чемпионатах подряд.