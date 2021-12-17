Россия завоевала бронзу в смешанной эстафете на ЧМ по плаванию

Сборная России по плаванию завоевала бронзовые медали в смешанной эстафете кролем (4 × 50) на чемпионате мира на короткой воде в Абу-Даби (ОАЭ).

РИА Новости

Золотые награды достались сборной Канады с временем 1 минута 28,55 секунды. Российская команда в составе Владимира Морозова, Андрея Минакова, Марии Каменевой и Арины Сурковой проиграла победителям 0,42 секунды. Серебряные медали завоевала сборная Нидерландов (+0,06). Ранее российский пловец Климент Колесников поделился эмоциями после завоевания серебряной медали в стометровке на спине на короткой воде на чемпионате мира в Абу-Даби.