Колесников высказался о серебряной медали в заплыве на 100 м на спине на ЧМ

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Российский пловец Климент Колесников поделился эмоциями после завоевания серебряной медали в 100-метровке на спине на короткой воде на чемпионате мира в Абу-Даби.
Колесников высказался о серебряной медали в заплыве на 100 м на спине на ЧМ
  • РИА Новости

«Слегка расстроился, потому что плыл не по своему времени. Но уже конец сезона, поэтому знаю, что сам по себе уставший. Но боролся. Если бы не боролся, то и на пьедестал почёта бы не попал. Так что я собой, в принципе, доволен. Да, можно сказать, что плывёшь через себя», — сказал Колесников. 

Он также признался, что первый раз увидел выигравшего заплыв американца Шейна Касаса и отметил, что соперник резво ушёл со старта и классно провёл первую половину заплыва.

«Без оскорблений, чтобы никто ничего не подумал: он темнокожий, поэтому у него мышцы более взрывные, чем у нас. Было ожидаемо, что он ушёл на первом полтиннике. Но потом мы по чуть-чуть его догоняли. Но не получилось обогнать. Ощущения были типичные во время дистанции. Я обычно не смотрю ни на кого. Стараюсь сконцентрироваться на себе, своих ошибках, которые возможно совершал в полуфинале, предварительном заплыве. Старался плыть сам с собой. Потому что зачастую, когда смотришь на соперника и пытаешься его догнать, то срываешься», — сказал Колесников.

Ранее сообщалось, что Климент Колесников завоевал серебро ЧМ по плаванию на короткой воде на дистанции 100 м на спине.

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