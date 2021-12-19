Пловец Колесников рассказал, как бы хотел отметить Новый год

Шестикратный чемпион мира по плаванию на короткой воде Климент Колесников ответил на вопрос, как бы он хотел отметить Новый год.

«Куда-то в тёплое место уехать. Но Новый год мы проведём с девушкой и родителями в Белоруссии. Зато будет новогоднее настроение, с мандаринками», — сказал Колесников.

Он также признался, что перед стартом нового сезона у него будет только две недели без тренировок на отдых, однако проведёт он этот период не там, где хотелось бы.

«Куда бы поехал, если бы мог? На Мальдивы. Был там после Олимпиады. Хотелось бы вернуться ещё раз. Там очень здорово и мало народа», — добавил Колесников.

19 декабря Колесников завоевал на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Абу-Даби две золотые медали. Сначала он выиграл заплыв на 100 м комплексом, а затем стал лучшим на дистанции 50 м на спине.

Ранее Колесников ответил, ощущает ли он рост своей популярности.