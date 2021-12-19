Российские пловцы завоевали серебро в эстафете вольным стилем на ЧМ в ОАЭ
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- РИА Новости
Золотые награды достались сборной США с результатом 6 минут 47 секунд. Россияне уступили победителям заплыва 2,12 секунды. Третье место заняла Бразилия (+2,60).
В состав российской команды входят Владислав Гринёв, Александр Щёголев, Михаил Вековищев и Иван Гирев.
Ранее Владимир Морозов поделился мнением о серебряной медали в комбинированной эстафете 4x50 м вольным стилем на чемпионате мира на короткой воде в Абу-Даби.