Российские пловцы завоевали серебро в эстафете вольным стилем на ЧМ в ОАЭ

Мужская сборная России завоевала серебряные медали в эстафете 4х200 метров свободным стилем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в ОАЭ.

© Григорий Сысоев

РИА Новости

Золотые награды достались сборной США с результатом 6 минут 47 секунд. Россияне уступили победителям заплыва 2,12 секунды. Третье место заняла Бразилия (+2,60). В состав российской команды входят Владислав Гринёв, Александр Щёголев, Михаил Вековищев и Иван Гирев. Ранее Владимир Морозов поделился мнением о серебряной медали в комбинированной эстафете 4x50 м вольным стилем на чемпионате мира на короткой воде в Абу-Даби.