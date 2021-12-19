Морозов объяснил, почему не удаётся добиваться высоких результатов в личных заплывах

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Российский пловец Владимир Морозов рассказал, почему у него пока получается добиваться результатов только в командных заплывах.
Морозов объяснил, почему не удаётся добиваться высоких результатов в личных заплывах
  • AP

«Да, пока не получается личка. Обидно было уступить одну сотую в четвертьфинале. Но сейчас такая форма, что, даже если бы попал в полуфинал и финал, до призов бы не добрался.
Форма пошла на спад, не совсем на десятку себя чувствую. Возможно, акклиматизация тоже, но оправдываться не хочется. В то же время радует результат, который сегодня показал в итоге, что-то получается, что-то нет», — сказал Морозов RT.

Ранее сообщалось, что российские пловцы с Морозовым в составе завоевали серебро в комбинированной эстафете на ЧМ на короткой воде.

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