Морозов объяснил, почему не удаётся добиваться высоких результатов в личных заплывах

Российский пловец Владимир Морозов рассказал, почему у него пока получается добиваться результатов только в командных заплывах.

«Да, пока не получается личка. Обидно было уступить одну сотую в четвертьфинале. Но сейчас такая форма, что, даже если бы попал в полуфинал и финал, до призов бы не добрался.

Форма пошла на спад, не совсем на десятку себя чувствую. Возможно, акклиматизация тоже, но оправдываться не хочется. В то же время радует результат, который сегодня показал в итоге, что-то получается, что-то нет», — сказал Морозов RT.

Ранее сообщалось, что российские пловцы с Морозовым в составе завоевали серебро в комбинированной эстафете на ЧМ на короткой воде.