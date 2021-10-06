Чупков объяснил, почему задумывался о завершении карьеры

Двукратный чемпион мира по плаванию Антон Чупков ответил на вопрос о своих мыслях в период, когда сказал, что может завершить карьеру.

«Официально я ничего не говорил об этом. Скажу вам честно, что в первую неделю после Игр у меня было очень сильное желание вообще никогда больше не приходить на тренировку.

Но когда вернулся домой, этот психологический барьерчик «ни за что и никогда» как-то очень быстро слетел. В отпуске я вообще не задавался никакими вопросами относительно будущего — ни о спорте, ни об учёбе. Вернувшись, поймал себя на желании увидеться с тренером: знал, что он каждый день на бортике. Мы встретились, отлично поговорили, и как раз после этого диалога я подумал: почему бы не поплавать ещё какое-то время?» — сказал Чупков в интервью RT.

Напомним, что на Олимпийских играх в Токио пловец не завоевал медалей.

Ранее Чупков высказался о своём выступлении на Играх в Токио.