Чупков высказался о своём выступлении на Играх в Токио

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Двукратный чемпион мира по плаванию Антон Чупков поделился мнением о своём выступлении на летних Олимпийских играх в Токио.
Чупков высказался о своём выступлении на Играх в Токио
  • РИА Новости

«Расстроился, естественно, но это нормально. Всё-таки к этим Играм я готовился с несколько иной целью. Но мир точно не рухнул оттого, что это не получилось», — рассказал Чупков в интервью RT.

Пловец ответил на вопрос, был ли он  психологически готов к такому повороту событий.

«Вообще не думал об этом до старта. Я не ставил перед собой задачу выиграть во чтобы то ни стало и уж тем более не готовил себя к тому, чтобы проиграть», — сообщил он.

Напомним, что на Олимпийских играх в Токио Чупков не завоевал медалей, после чего объявил о завершении карьеры.

Ранее Чупков рассказал о путешествии на Камчатку после Игр в Токио.

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