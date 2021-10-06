Чупков высказался о своём выступлении на Играх в Токио
- РИА Новости
«Расстроился, естественно, но это нормально. Всё-таки к этим Играм я готовился с несколько иной целью. Но мир точно не рухнул оттого, что это не получилось», — рассказал Чупков в интервью RT.
Пловец ответил на вопрос, был ли он психологически готов к такому повороту событий.
«Вообще не думал об этом до старта. Я не ставил перед собой задачу выиграть во чтобы то ни стало и уж тем более не готовил себя к тому, чтобы проиграть», — сообщил он.
Напомним, что на Олимпийских играх в Токио Чупков не завоевал медалей, после чего объявил о завершении карьеры.
Ранее Чупков рассказал о путешествии на Камчатку после Игр в Токио.