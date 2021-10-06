Чупков рассказал об отпуске на Камчатке после Игр в Токио

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Двукратный чемпион мира по плаванию Антон Чупков рассказал о путешествии на Камчатку после летних Олимпийских игр в Токио.
Чупков рассказал об отпуске на Камчатке после Игр в Токио
  • РИА Новости

«Я начал планировать отпуск на Камчатке за несколько месяцев до Игр и делал это как раз с целью воплотить свою мечту именно так, как хотел. Немножко не повезло с погодой, поэтому не удалось увидеть всё то, что было запланировано. Но вернусь ещё раз обязательно», — сказал Чупков в интервью RT.

Напомним, что на Олимпийских играх в Токио Чупков не завоевал медалей, после чего объявил о завершении карьеры.

Ранее Александр Немтырёв, тренер двукратного чемпиона мира по плаванию Антона Чупкова, сообщил, что его подопечный возобновит спортивную карьеру.

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