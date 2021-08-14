Тренер Чупкова подтвердил, что пловец завершил карьеру

Короткая ссылка
Александр Немтырёв, тренер двукратного чемпиона мира по плаванию Антона Чупкова, подтвердил, что его подопечный завершил спортивную карьеру.
Тренер Чупкова подтвердил, что пловец завершил карьеру
  • РИА Новости

«На этом он закончил — так он мне и объявил. Я с ним согласился. Не думаю, что об этом он заявил сгоряча или в сердцах. Для меня его заявление сюрпризом не стало: это было оговорено уже давно», — цитирует Немтырёва ТАСС.

На Олимпийских играх в Токио Чупков не завоевал медалей, после чего объявил о завершении карьеры.

Ранее президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников прокомментировал слова Чупкова о возможном завершении карьеры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить