Тренер Чупкова подтвердил, что пловец завершил карьеру

Александр Немтырёв, тренер двукратного чемпиона мира по плаванию Антона Чупкова, подтвердил, что его подопечный завершил спортивную карьеру.

«На этом он закончил — так он мне и объявил. Я с ним согласился. Не думаю, что об этом он заявил сгоряча или в сердцах. Для меня его заявление сюрпризом не стало: это было оговорено уже давно», — цитирует Немтырёва ТАСС.

На Олимпийских играх в Токио Чупков не завоевал медалей, после чего объявил о завершении карьеры.

Ранее президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников прокомментировал слова Чупкова о возможном завершении карьеры.