Всероссийская федерация плавания отреагировала на слова Чупкова о возможном уходе из спорта

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Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников прокомментировал слова российского пловца Антона Чупкова о возможном завершении карьеры.
Всероссийская федерация плавания отреагировала на слова Чупкова о возможном уходе из спорта
  • Reuters

«Я думаю, эти слова сказаны под влиянием эмоций и прочего, взвешенное решение придёт чуть позже. Я надеюсь, что это решение будет в пользу продолжения карьеры. Знаю по своему опыту, что поражения учат большему, чем победы. Должно пройти время, чтобы Чупков успел всё обдумать», — цитирует Сальникова РИА Новости.

Напомним, что Чупков занял четвёртое место в финале турнира по плаванию на дистанции 200 м брассом на летних Олимпийских играх в Токио.

После финала россиянин сказал: «Возможно, это был один из моих последних заплывов на международной арене».

Ранее сообщалось, что Чупков занял четвёртое место в финале ОИ на дистанции 200 м брассом.

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