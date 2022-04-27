Колесников дважды за день завоевал золото на чемпионате России по плаванию

Пловец Климент Колесников выиграл две золотые медали на чемпионате России в Казани.

Серебряный и бронзовый призёр Игр в Токио финишировал первым на дистанции 50 м вольным стилем с результатом 21,69 секунды.

Второе место занял Даниил Марков (21,85), тройку замкнул Евгений Седов (22,19).

Кроме того, Колесников стал лучшим в 50-метровке на спине (23,93), опередив Марка Николаева (24,70) и Павла Самусенко (24,85).

При этом двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов стал четвёртым.

Ранее Рылов заявил, что вопросом по его участию в ЧР занимаются адвокаты.