Колесников дважды за день завоевал золото на чемпионате России по плаванию
- РИА Новости
Серебряный и бронзовый призёр Игр в Токио финишировал первым на дистанции 50 м вольным стилем с результатом 21,69 секунды.
Второе место занял Даниил Марков (21,85), тройку замкнул Евгений Седов (22,19).
Кроме того, Колесников стал лучшим в 50-метровке на спине (23,93), опередив Марка Николаева (24,70) и Павла Самусенко (24,85).
При этом двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов стал четвёртым.
Ранее Рылов заявил, что вопросом по его участию в ЧР занимаются адвокаты.