В погоне за Надалем: Джокович победил Кирьоса в финале Уимблдона и выиграл 21-й турнир Большого шлема

Новак Джокович взял верх над Ником Кирьосом и в седьмой раз выиграл Уимблдон. Сербский теннисист, как и в двух предыдущих матчах на турнире, отдал первый сет, однако затем сумел одолеть отлично подававшего австралийца. Ветеран тура ATP завершил встречу с третьего матч-пойнта на тай-брейке четвёртого сета и оформил 21-ю победу на мейджорах, благодаря чему обошёл Роджера Федерера и подобрался вплотную к Рафаэлю Надалю.

Ещё в середине недели любители тенниса рассчитывали на встречу Новака Джоковича и Рафаэля Надаля в финале Уимблдонского турнира. Две легенды расположились в разных половинах сетки и планомерно двигались навстречу друг другу. Однако сойтись им помешала травма испанца. Из-за надрыва мышцы живота он вынужден был сняться с полуфинального матча против Ника Кирьоса.

Таким образом в решающее противостояние совершенно неожиданно пробился австралиец, наивысшим достижением которого на мэйджорах ранее был четвертьфинал. До этой стадии он добирался в Лондоне в 2014-м, а спустя год — на Australian Open. С тех пор он максимум довольствовался четвёртым кругом ТБШ.

Впрочем, оставалось загадкой, сможет ли Кирьос навязать борьбу Джоковичу, ведь трофеи на турнирах ATP он завоевывал исключительно на харде. Да и в целом австралиец известен в туре не столько своей игрой, сколько агрессивным неспортивным поведением. Часто его называют главным шоуменом мира тенниса, ведь едва ли не каждый его выход на корт сопровождается какой-нибудь выходкой. Споры с судьями, провокации в адрес соперников, выкрики фанатам, швыряние ракетки — всё это стало привычным в исполнении Ника. Не намного лучше он ведёт себя и за пределами площадки: сейчас игрока обвиняют в нападении на его бывшую девушку Кьяру Пассари, это дело будет рассмотрено в суде в начале августа.

Однако на этот раз уроженец Канберры подошёл к соревнованию в отличной форме и сумел прыгнуть выше головы. В частности, ему удалось выбить из борьбы входящего в топ-5 рейтинга ATP Стефаноса Циципаса. Примечательно, что Кирьос оказался самым низкорейтинговым спортсменом, вышедшим в финал турнира Большого шлема, с 2008-го. Перед игрой Ник занимал лишь 40-е место.

С одной стороны, опытнейший Джокович, который имел возможность выиграть 21-й мэйджор в карьере, считался явным фаворитом. С другой, на соперника ничего не давило. Тем более статистика очных встреч была на его стороне. Оппоненты до сегодняшего дня пересекались лишь дважды, и в обоих случаях сильнее оказывался австралиец, который в 2017-м переиграл серба в Индиан-Уэллсе и Акапулько. Причём Новак не сумел взять у Ника ни одного сета.

Тем более Ноле в этом году смотрелся не настолько мощно. Несмотря на то, что он не встретился ни с одним соперником из топ-10, Джокович провёл несколько сложных поединков. Например, в четвертьфинале он чудом ушёл от поражения от Янника Синнера, уступая по сетам 0:2.

Дополнительной интриги финальному противостоянию придавала непростая история личных взаимоотношений. Поначалу серб относился к молодому спортсмену положительно и старался ему помогать. Однако затем тот допустил целый ряд неприятных высказываний в адрес одного из лучших теннисистов планеты.

В частности, он обвинял его в желании нравиться всем, жёстко критиковал за несоблюдение эпидемиологических правил во время пандемии коронавируса, называл тупицей и даже издевательски пародировал на корте. Всё резко изменилось в начале года, когда Кирьос публично поддержал не допущенного до Australian Open коллегу.

А уже непосредственно перед финалом соперники отметились забавной перепиской в социальных сетях. Серб посетовал, что оппоненту понадобилось пять лет, чтобы сказать ему нечто хорошее, а затем предложил сходить на ужин с условием, что его оплатит победитель. Австралиец согласился и пообещал посетить с ветераном ATP-тура ночной клуб.

Однако на корте от дружелюбия спортсменов не осталось и следа. С первых минут они принялись испытывать друг друга мощнейшими ударами. Кирьос в этой «перестрелке» смотрелся предпочтительнее. А главное, он сходу продемонстрировал, что не намерен мириться с ролью андердога.

Ник ожидаемо сделал ставку на свою самую сильную сторону — подачу. В результате в первом сете он совершил семь эйсов против пяти у соперника и выиграл 80% мячей первой подачей и 83% — второй.

Ключевой момент произошёл в пятом гейме, когда австралиец добился брейка. Он воспользовался ошибками фаворита, который, казалось, находился не в своей тарелке. Так, решающее очко Ноле отдал, совершив двойную помарку.

Австралиец, напротив, действовал раскованно и собранно. Показательно, что он почти не разговаривал с оппонентом и рефери, а был сосредоточен на игре. В результате 40-я ракетка планеты при первой же возможности подал на сет — 6:4.

Во второй партии фаворит пришёл в себя и начал действовать куда более уверенно и смело. Особенно непросто оппоненту приходилось в затяжных розыгрышах, которые, как правило, заканчивались его поражениями. Не выручала даже подача. Процент попаданий резко снизился, а Джокович быстро добился дебютного брейка и повёл — 3:1.

Однако Кирьос имел шансы спастись. В следующем же гейме он едва не сделал ответный брейк, но уступил на балансе, хотя мог склонить чашу весов в свою сторону.

Но самую явную возможность Ник упустил в восьмом гейме при счёте 3:5. Австралиец на помарках маститого оппонента заработал тройной брейк-пойнт. Но в момент, когда требовалось просто поставить точку, андердог занервничал. Сначала он отправил мяч в сетку, затем пробил в аут и позволил Ноле отыграться. Моментально вырвались наружу и эмоции. Австралиец принялся громко спорить с поддерживающими его на трибуне людьми, и судья вынужден был даже призвать его к порядку.

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Более спокойный Новак, не прикладывая лишних усилий, на балансе взял гейм и восстановил статус-кво на табло.

В третьем сете Джокович продолжил владеть преимуществом. Он легко брал собственную подачу, а на приёме всегда навязывал оппоненту борьбу. Первые три гейма ему удавалось довести до баланса, но Кирьос в последний момент всё же собирался и брал верх.

Однако излишние эмоции, которые Нику удавалось сдерживать в начале противостояния, всё чаще прорывались наружу, мешая ему. После седьмого гейма, когда он едва не уступил, он стал жаловаться арбитру на поведение болельщиков, которые якобы мешали ему вводить мяч в игру.

В конечном итоге чрезмерная импульсивность всё же сгубила австралийца, поскольку сложно чем-то ещё объяснить его поражение в концовке. Он вёл 40:0 на своей подаче, но позволил сопернику отыграться и сделать брейк. Причём 40-я ракетка планеты сам совершал грубейшие ошибки, которыми фавориту оставалось только пользоваться. Ноле после такого просто не имел права не подать на партию — 6:4.

Казалось, деморализованный Кирьос может легко отдать и следующий сет, но он собрался и вновь сосредоточился на игре, практически не позволяя себе лишних выкриков. Главное, Ник вновь стабилизировал подачу. В результате ему удалось набрать 29 эйсов за матч против 15 у серба.

Однако Джокович своего тоже не упускал и три гейма взял под ноль. Становилось очевидно, что судьба противостояния определится на тай-брейке. Причём там у австралийца с его подачей были неплохие шансы на успех.

Но в решающий момент 27-летний спортсмен вновь дрогнул, тогда как серб остался спокоен. Кирьос сходу допустил двойную, после чего у него, как и в третьем сете, всё посыпалось из рук. При счёте 1:6 Нику удалось отыграть два матчбола, но это его уже не спасло. Третья ракетка планеты ожидаемо оказался сильнее и выиграл 21-й ТБШ в карьере.

По этому показателю он обошёл Роджера Федерера (20) и вплотную подобрался в Надалю (22). Серб в седьмой раз первенствовал на Уимблдоне. Более того, сумел защитить титул, ведь в прошлом году он обыграл в финале Маттео Берреттини.

После окончания встречи оппонненты вновь демонстрировали абсолютное уважение друг к другу. Ноле поздравил австралийца и его команду с прекрасно проведённым турниром и выразил уверенность, что теперь его будут регулярно видеть на поздних стадиях ТБШ. В свою очередь Кирьос сравнил Новака с богом и даже принёс извинения судье, с которым регулярно вступал в перепалки.