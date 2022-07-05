Джокович одержал волевую победу над Синнером и вышел в полуфинал Уимблдона

Сербский теннисист Новак Джокович квалифицировался в полуфинал Открытого чемпионата Великобритании — 2022.

В четвертьфинале серб обыграл итальянца Янника Синнера со счётом 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2. Продолжительность матча составила 3 часа 35 минут.

В полуфинале Джокович сыграет с победителем пары Давид Гоффен (Бельгия) — Кэмерон Норри (Великобритания).

Напомним, что турнир проходит без российских и белорусских теннисистов. Соревнования завершатся 10 июля.

Ранее Шамиль Тарпищев отреагировал на штраф Уимблдона от WTA за отстранение российских теннисисток.