Джокович в восьмой раз вышел в финал Уимблдона

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Серб Новак Джокович оформил выход в финал Открытого чемпионата Великобритании по теннису 2022 года.
Джокович в восьмой раз вышел в финал Уимблдона
  • © Simon Stacpoole/Offside/Offside via Getty Images

35-летний теннисист из Сербии, посеянный под первым номером, в полуфинальном матче нанёс поражение хозяину кортов Кэмерону Норри (девятый номер посева) в четырёх сетах со счётом 2:6, 6:3, 6:2, 6:4. Игра продолжалась 2 часа 34 минуты.

Действующий чемпион Уимблдона в финале встретится с Ником Кирьосом. Австралийский теннисист легко миновал полуфинальную стадию из-за отказа от борьбы испанца Рафаэля Надаля.

Ранее сообщалось, что WTA оштрафовала организаторов Уимблдона на $1 млн за недопуск россиян на турнир.





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