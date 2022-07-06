Кирьос победил Гарина и впервые в карьере вышел в полуфинал Уимблдона

Австралийский теннисист Ник Кирьос вышел в полуфинал Открытого чемпионата Великобритании — 2022.

В четвертьфинале турнира теннисист обыграл чилийца Кристиана Гарина со счётом 6:4, 6:3, 7:6 (7:5). Продолжительность матча составила 2 часа 15 минут.

В полуфинале Уимблдона Кирьос сыграет с победителем пары Тейлор Фритц (США) — Рафаэль Надаль (Испания).

Напомним, что турнир проходит без российских и белорусских теннисистов. Соревнования завершатся 10 июля.

Ранее Джокович одержал волевую победу над Синнером и вышел в полуфинал Уимблдона.