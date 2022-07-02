«Странный бой с точки зрения морали»: почему противостояние Емельяненко и Силвы не имеет спортивного смысла

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Борислав Головин
Александр Емельяненко после поединка с Вячеславом Дациком встретится с Антонио Силвой, который в 2011-м сенсационно победил его старшего брата Фёдора. К противостоянию с россиянином экс-звезда UFC и Strikeforce подходит на серии из семи поражений подряд, шесть из которых — нокаутом. А отечественный спортсмен продолжает испытывать проблемы с алкоголем и пытается набрать форму в реабилитационном центре. По мнению известного бойца Ивана Штыркова, встреча ветеранов не имеет смысла со спортивной точки зрения, а для соотечественника любой удар грозит оказаться фатальным. В свою очередь, известный промоутер Вадим Финкельштейн выразил уверенность, что соперники просто хотят заработать последние деньги в карьере.
«Странный бой с точки зрения морали»: почему противостояние Емельяненко и Силвы не имеет спортивного смысла
  • РИА Новости
  • © Gettyimages.ru

«Ты выиграл у моего брата, давай теперь подерёшься со мной»

Александр Емельяненко, несмотря на не лучшее состояние здоровья и далёкий от спортивного образ жизни, продолжает оставаться одним из самых востребованных бойцов страны. В сентябре он проведёт долгожданный поединок по правилам бокса с Вячеславом Дациком, а после по ММА — с Антонио Силвой, обидчиком своего старшего брата Фёдора. Официально о проведении встречи сообщил менеджер россиянина Никита Бурчак.

«Ещё одно легендарное противостояние на подходе. Бигфут против Александра Емельяненко. Спасибо хейтерам и тем, кто поддерживает. А мы пашем и идём дальше», — написал он в социальных сетях.

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Сам спортсмен подтвердил информацию и выложил ролик с турнира Hardcore, по окончании которого он зашёл в клетку и бросил вызов Силве. Появившись на канвасе, он в шутку заявил, что не питается «всякой ерундой», но готов съесть на ужин Антонио.

Бо́льшая часть их беседы оказалась посвящена памятному бою с Последним Императором. Так, Емельяненко назвал победу соперника случайностью.

«Ты выиграл у моего брата, давай теперь подерёшься со мной. Я тебя побью... Тогда ты не показал ничего особенного, готовься быть битым», — заявил 40-летний атлет.

Тот в ответ предположил, что Александр проспал трансляцию, и посоветовал пообщаться с именитым родственником, чтобы тот рассказал о силе его кулаков. 

Россиянин пообещал сделать оппоненту больно и подчеркнул, что тот сильно постарел. Бразилец, напротив, вёл себя подчёркнуто уважительно и даже назвал Емельяненко-младшего легендой.

«Я человек, который попал по Фёдору больше всех остальных. Преклоняюсь перед вами, но не понимаю, зачем вы прикрываетесь собственным братом», — выразил недоумение Силва.

Проблемы с алкоголем и серия поражений

Встреча двух тяжеловесов могла бы вызвать большой интерес, если бы состоялась десять лет назад. Сейчас же она скорее напоминает противостояние «сбитых лётчиков». О серьёзных проблемах Александра с алкоголем известно давно. В конце мая он появился на одном из интервью в ужасающем состоянии: с трудом держался на ногах и не без проблем связывал слова в предложения.

После увиденного у болельщиков закрались серьёзные сомнения в том, что поединок с Дациком состоится, а эксперты опасались, что любой пропущенный ветераном удар грозит оказаться фатальным, а потому выпускать его в клетку не следует.

Команда Емельяненко попыталась сделать всё, чтобы привести подопечного в норму. Его отправили в специальный реабилитационный центр в Екатеринбурге, откуда атлет выкладывал ролики с пробежками в лесу и работой на лапах.

«Всё отлично, я восстановился. Сейчас буду набирать форму перед боем. Уже бегаю кроссы, работаю с железом и на мешке. Просыпаюсь рано утром и бегу 3 км. После — завтрак, во второй половине дня — либо железо, небольшие веса на объём, либо — на мешке 30 минут. Вечером периодически бывает баня», — рассказывал про свой распорядок дня спортсмен.

Но в июне во время встречи тет-а-тет с Бигфутом Александр по-прежнему выглядел не лучшим образом. По информации СМИ, поездка в Москву обернулась для него новым запоем. К сожалению, нет никакой гарантии, что в преддверии противостояний с Дациком и Силвой он в очередной раз не сорвётся.

Антонио тоже далёк от идеальных кондиций. Бывшая звезда UFC и Strikeforce скорее продолжает выходить в клетку по инерции и терпит неудачу за неудачей. Статистика бразильца по-настоящему удручает, ведь в последних десяти поединках в его пассиве девять поражений, восемь из которых — нокаутом.

Карьера некогда именитого атлета окончательно пошла под откос в 2016-м после увольнения из UFC. Зато, оставшись без контракта с сильнейшим промоушеном планеты, Антонио с удовольствием приезжал в Россию, где его помнили (в том числе благодаря победе над Емельяненко-старшим) и предлагали хорошие гонорары.

С тех пор отомстить за Последнего Императора успели сразу три соотечественника: Иван Штырков (единогласным решением судей), Виталий Минаков и Олег Попов (оба — нокаутом). Особенно показательным получился последний поединок, в котором боец из команды Fedor Team отправил соперника на канвас уже на 15-й секунде второго раунда.

Складывается впечатление, что в противостоянии с «пробитым», если использовать терминологию ММА, оппонентом у Емельяненко-младшего есть неплохие шансы на победу, если он успеет набрать форму и не допустит алкогольного срыва.

В последнее время оба спортсмена редко прибегают к борьбе, а потому будут делать ставку на нокаутирующий удар. А значит, Александру не придётся проводить в клетке много времени и у него есть возможность быстро завершить противостояние.

В этом плане выбор соперника командой россиянина выглядит полностью логичным. Достаточно напомнить, что его последним оппонентом стала другая находящаяся на сходе легенда ММА — Джефф Монсон.

«Встретятся, чтобы заработать последние деньги»

Некоторые не увидели в противостоянии двух ветеранов спортивной составляющей. Так, по мнению известного бойца Ивана Штыркова, организаторы намерены заработать деньги на громких именах и былой славе атлетов.

«Александр способен нокаутировать бразильца и отомстить за брата, но нужно набрать нормальные кондиции и настроить прицел. Если россиянин хорошо попадёт, он уронит соперника. Но то же самое можно сказать об Антонио, поскольку это тяжёлый вес. На мой взгляд, мы увидим странный бой даже с точки зрения морали и гуманности», — подчеркнул Штырков.

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При этом он призвал врачей внимательно оценить состояние россиянина перед поединком, чтобы не рисковать его жизнью. 

«Повторюсь, всё зависит от того, сумеет ли Александр прийти в себя к бою с Бигфутом. Деньги деньгами, но, если он не вернётся в нормальное состояние с точки зрения функционирования мозга и ЦНС, выход в клетку окажется смертельно опасным. Поймите, это тяжёлый вес. Тут даже для здорового атлета любой удар грозит стать фатальным», — добавил Штырков.

Вспомнил спортсмен и о собственном противостоянии с Силвой, которое состоялось в 2016-м. По его словам, Бигфут шесть лет назад и сейчас — разные люди.

«Тогда он только уволился из UFC и находился в совершенно других кондициях. Думаю, Антонио меня недооценил или переоценил себя, что сыграло с ним злую шутку. Но в настоящий момент это абсолютно иной спортсмен. Понятное дело, когда ты пять раз оказываешься в нокауте за семь лет, это не может не сказаться на здоровье. Это уже серьёзный звоночек о том, что пора заканчивать», — посетовал Штырков.

В свою очередь, известный промоутер Вадим Финкельштейн поддержал точку зрения бойца, но выразил уверенность, что сражение Емельяненко и Силвы всё равно вызовет в стране огромный интерес.

«Люди клюнут на имена: «О, смотрите, Емельяненко дерётся…» Их все прекрасно знают и помнят. Но мы понимаем, речь будет идти скорее о ностальгии, а не о серьёзном спортивном событии. Встретятся бойцы, которые пользуются былыми заслугами, чтобы заработать последние деньги. Раньше они находились в топе, а теперь разъезжают по разным турнирам и терпят поражения. Да, Силва регулярно падает в нокауты, но это, видимо, его единственный источник дохода, потому остаётся выступать, пока поступают предложения. Да и гонорар у бразильца уже не такой большой, как прежде», — подчеркнул Финкельштейн.

Что касается проблем Емельяненко с алкоголем, промоутер выразил опасение, что Александр сорвёт проведение поединка и организаторы серьёзно рискуют вплоть до последнего момента.

«Честно говоря, устал следить за ним. Тяжело разобраться во всех его приключениях. Многие действительно опасаются за то, что Александр в поединке с Силвой или Дациком может получить непоправимый урон здоровью, но скорее речь следует вести о другом. Как бы не получилось так, что он просто не выйдет в клетку. Данный вариант вполне реален, если Саша будет продолжать в том же духе», — добавил Финкельштейн.

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