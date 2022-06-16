«Во главе должен стоять Фёдор»: Емельянов о проблемах Союза ММА России, поражении Габдуллина и авторитете Емельяненко

Возвращение Фёдора Емельяненко на пост главы Союза ММА России — наилучший вариант развития отечественных смешанных единоборств, заявил в интервью RT старший тренер юношеской сборной страны Георгий Емельянов. По его мнению, легендарный боец сможет найти источники финансирования организации, а наставники национальной команды вновь станут получать зарплату. В то же время Емельянов подверг критике работу бывшего президента федерации Радмира Габдуллина и предположил, почему ему было предложено уйти в отставку.

— 14 июня прошли выборы президента Союза ММА России, на которых победил Фёдор Емельяненко. И это при том, что изначально конкурировать с Радмиром Габдуллиным должен был глава омской федерации Андрей Терентьев, впоследствии снявший свою кандидатуру в пользу Последнего Императора.

— Мы очень плотно общаемся с Андреем Викторовичем. Знал, что сам Емельяненко выдвигал его кандидатуру на пост президента союза. Но не думал, что в последний момент может произойти такая рокировка.

— Как думаете, с чем это может быть связано?

— Насколько мне известно, большинство региональных организаций просили Фёдора возглавить союз. Возможно, замена объясняется этим. Но не исключаю, что на местные федерации оказывалось определённое давление сверху. В последние дни ходят такие слухи.

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— Габдуллин руководил Союзом ММА России с 2018 года. Какое у вас впечатление осталось от его работы?

— В 2022 году прошло четыре крупных турнира: два первенства страны среди юношей, одно — среди юниоров, а также чемпионат России среди взрослых в Астрахани. Габдуллин появился только на последнем из них, да и то лишь на церемонии открытия и финалах. На всех остальных стартах ни одного человека из офиса союза не присутствовало. Считаю, что это показатель работы. Если человек возглавляет федерацию, болеет за своё дело, то он должен посещать такие соревнования. Ведь именно на них формируются составы сборных.

В омской федерации я работаю уже почти восемь лет, но более тесно соприкасаться с союзом начал в последние три года, когда стал старшим тренером юношеской сборной России. За всё это время ни разу не получал зарплату. И такое происходит не только со мной, но и с моими коллегами тоже. В частности, с Терентьевым, который с 2012 года занимает аналогичный пост во взрослой команде.

— Раньше было иначе?

— Когда у руля был Фёдор Владимирович, тренерам выплачивали зарплату.

— Хотелось бы понять, как устроена система. Вы возглавляете клуб «Ермак», который является базовым для Омска. Ему поступают какие-то средства из бюджета союза?

— Нет. В основном наша федерация существует на спонсорские деньги и частично финансируется Минспортом. Когда возили ребят на два турнира в этом году, нам оплатили дорогу, но и только. А за два других мы вряд ли получим деньги. Но я думаю, что в регионах это нормальное явление. Министерство с чем-то помогает, с чем-то нет.

Возможно, я не до конца всё знаю. Всё же я больше по тренерской части, а такими вопросами у нас занимается Андрей Викторович. Но могу сказать, что в 2015 году потратили 6 млн рублей на проведение чемпионата России. Сами платили за всё: свет, судей. Навряд ли союз что-то давал. Разве что город оплатил транспорт.

— Отсутствие Габдуллина на этих турнирах как-то сказалось на организации?

— Нет, всё было на уровне. Приехал Радмир или нет — не имеет большого значения. Процесс уже отлажен, никакого бардака нет. Судейский корпус контактирует с организаторами, с тренерским составом. Причём на прошедших соревнованиях присутствовали все старшие наставники национальной команды во главе с Геннадием Капшаем. Также были Шамиль Алибатыров, Терентьев. По сути, на их авторитете всё и держится.

— Насколько известно, недовольство работой Габдуллина выразил сам Терентьев. И одной из причин было отсутствие контрольно-ревизионной комиссии, которая фиксировала бы все поступления и отчисления в союзе. Правильно понимаю, что вопрос касался прежде всего финансов?

— Точной информацией не владею, но определённые претензии были предъявлены. Не совпадение же, что правая рука бывшего руководителя, исполнительный директор союза Ленар Ганеев, был сразу отправлен в отставку. И это говорит не об амбициях Емельяненко, а о наличии серьёзных причин. Насколько мне известно, тот получал зарплату тренера сборной, хотя и не был им.

Необходимо понимать, что для самого Фёдора эта ситуация крайне непростая. Ведь Радмир — его ставленник. Если бы не он, тот бы не стал президентом Союза ММА. Ведь изначально за Габдуллина не проголосовал ни один человек. И только когда Емельяненко лично попросил доверить ему этот пост, кандидатура была поддержана.

— Если на секунду допустить, что давление на региональные федерации действительно оказывалось, могло ли это повлечь за собой рокировку Терентьева на Емельяненко? Ведь огромный авторитет давал Фёдору гораздо больше шансов на победу на выборах.

— Вполне возможно. Такие мысли и у меня есть. Если за Терентьева могли побояться голосовать, то с Емельяненко совсем другое дело. Этот человек — легенда. Когда он находится в руководстве федерации, она не испытывает никаких финансовых проблем. Определённые ситуации могут возникать, но в его эпоху на чемпионатах России призёрам давали денежные вознаграждения. В 2015 году сам завоевал бронзу турнира и получил 25 тыс. рублей.

— Сейчас не так?

— В 2019 году мой воспитанник также занял третье место на чемпионате России в Москве. К нему подошли организаторы, попросили номер телефона и пообещали перевести деньги на карту. До сих пор идут.

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— Говоря о приходе Емельяненко, как вы в целом оцениваете это решение?

— Мне кажется, это наилучший вариант на данный момент. Считаю, что Емельяненко стоит оставаться президентом. Возможно, появится определённый круг лиц, который будет решать насущные вопросы. Но во главе должен стоять Фёдор.

— Но не думаете ли, что Фёдору банально может не хватить времени на работу в союзе? Всё же он действующий боец и в скором времени проведёт очередной поединок, который не факт, что станет для него последним, и это не считая развития Fedor Team.

— Этот момент наверняка и был камнем преткновения. Но Емельяненко же сделал выбор. Как понимаю, его просили вернуться уже давно: с ним говорили и Андрей Викторович, и другие уважаемые люди. Если он принял такое решение, оно должно быть взвешенным. Лично я уверен, что это событие положительно повлияет на обстановку в организации.

— В чём лично вы хотели бы увидеть улучшения?

— Не секрет, что люди гораздо активнее вкладывали деньги в союз, когда руководил Фёдор. Это факт. Без хорошего финансирования ничего не будет. Лично я беспокоюсь о спортсменах, тренерах сборной. Возможно, они снова начнут получать зарплату. Посмотрите, какие гонорары за выступление на чемпионате России полагаются боксёрам. Им машины дарят, а у нас бронзовому призёру не могут заплатить 15 тыс. рублей. Это несерьёзно. Сейчас всё держится на фанатиках — людях, которые отдают себя спорту.