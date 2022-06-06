В Астрахани определился состав сборной России по ММА

На площадке СК «Звёздный» в Астрахани определили обладателей медалей чемпионата России по ММА среди мужчин и неофициальных всероссийских соревнований среди женщин, победители которых составят костяк сборной страны 2022 года.

«У нас существует огромная система отбора. Проходят турниры по всей стране, в которых участвуют тысячи спортсменов. В нынешних реалиях непросто было сформировать костяк сборной, учитывая то, что союз в этом году также попал под санкции. За десять лет мы прошли тернистый путь и, надеюсь, ещё достигнем много целей, одной из которых является признание ММА олимпийским видом спорта», — приводит слова президента Союза ММА России Радмира Габдуллина пресс-служба организации.

Золота чемпионата России удостоились: Фарход Рахмоналиев, Бектур Женишбек-уулу, Асеф Чопуров, Курбан Зайнуков, Омарасхаб Юсупов, Сагидгусен Кадимагомедов, Денис Зейнединов, Магомед Гасанов, Шамиль Курамагомедов и Шамсутдин Махмудов.

В женских неофициальных соревнованиях успеха добились: Вера Буга, Анна Сафеева, Александра Митина, Анна Ермакова, Татьяна Постарнакова и Нина Харинова.

Ранее Союз ММА России получил аккредитацию до 2026 года.