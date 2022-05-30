Союз ММА России получил аккредитацию до 2026 года
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«В результате обсуждений с комиссией Министерства спорта России было принято решение продлить государственную аккредитацию Союза ММА России и наделить её статусом общероссийской спортивной федерации по виду спорта «смешанное боевое единоборство» (ММА) сроком на четыре года», — приводит слова Габдуллина официальный сайт ММА России.
Заседание комиссии Министерства спорта Российской Федерации по государственной аккредитации общественных организаций прошло 30 апреля. На нём был представлен отчёт о работе Союза ММА России.
Ранее сообщалось, что Астрахань примет чемпионат России по ММА.