Союз ММА России получил аккредитацию до 2026 года

Президент Союза смешанных боевых единоборств (ММА) России Радмир Габдуллин сообщил о продлении аккредитации до 2026 года.

«В результате обсуждений с комиссией Министерства спорта России было принято решение продлить государственную аккредитацию Союза ММА России и наделить её статусом общероссийской спортивной федерации по виду спорта «смешанное боевое единоборство» (ММА) сроком на четыре года», — приводит слова Габдуллина официальный сайт ММА России.

Заседание комиссии Министерства спорта Российской Федерации по государственной аккредитации общественных организаций прошло 30 апреля. На нём был представлен отчёт о работе Союза ММА России.

Ранее сообщалось, что Астрахань примет чемпионат России по ММА.