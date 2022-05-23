Астрахань примет чемпионат России по ММА

С 2 по 6 июня в Астрахани пройдёт официальный чемпионат России среди мужчин и неофициальные Всероссийские соревнования среди женщин по смешанным боевым единоборствам (ММА).

На соревнованиях выступят призёры чемпионата Европы — 2021, сильнейшие спортсмены, занявшие первое место на чемпионате 2022 года своего округа, первое и второе места на чемпионате России 2021 года и первое на Кубке России 2021-го. Такие же критерии станут условиями допуска для юниоров (18—20 лет), сообщает пресс-служба Союза ММА России.

В числе титулованных участников: Шамсутдин Махмудов, Ислам Багомедов, Джамал Меджидов, Юсуп Магомедов, Шамиль Курамагомедов, Курбан Омаров, Магомед Асипов, Магомед Шахрудинов, Абдула Алиев, Фарход Рахмоналиев.

В неофициальном зачёте среди женщин заявлены следующие опытные спортсменки: Александра Митина, Яна Романова, Земфира Алиева, Малика Кучаева, Любовь Сальникова, Нина Харинова, Алёна Агишева, Дарья Пирогова и другие.

Отмечается, что на соревнованиях будет предусмотрено десять весовых категорий для мужчин и шесть для женщин.

Главным рефери назначен Ахмед Байалиевич Байсултанов, судья всероссийской категории (Грозный).

Ранее олимпийский чемпион по вольной борьбе Заурбек Сидаков сообщил, что может начать заниматься ММА.