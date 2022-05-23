Олимпийский чемпион по вольной борьбе Сидаков задумывался о переходе в ММА

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Олимпийский чемпион по вольной борьбе Заурбек Сидаков не исключил, что в свете санкций против российских спортсменов может начать заниматься смешанными единоборствами (ММА).
Олимпийский чемпион по вольной борьбе Сидаков задумывался о переходе в ММА
  • РИА Новости

«Да, задумывался, мне нравится. Но в борьбе всё получается и просто надеемся, что всё будет хорошо, всё наладится. А так, да, чтобы перейти в ММА, надо всё по-новому начинать, пахать, а здесь надо только оттачивать и исправлять какие-то ошибки, недочёты», — цитирует Сидакова «Спорт-Экспресс».

По его словам, в ММА надо начинать всё по-новому. 26-летний борец дал понять, что, возможно, здоровье и микротравмы не позволят ему сменить вид спорта.

Сидаков завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 74 кг.

Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств (ММА) Эдуард Вартанян пробился в полуфинал Гран-при АСА.



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