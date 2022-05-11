Емельяненко заявил, что не будет выдвигать кандидатуру на пост президента Союза ММА России
- РИА Новости
«Нет, я не буду выдвигаться на пост президента. Думаю, в ближайшее время президиум выдвинет кандидатуру», —приводит слова Емельяненко издание «Спорт-Экспресс».
Емельяненко возглавлял организацию с 2012 по 2018 год. На данный момент президентом Союза является Радмир Габдуллин.
Напомним, что 1 апреля Емельяненко покинул Союз ММА России из-за несогласия с деятельностью руководства организации.
Ранее Габдуллин высказался о требовании покинуть пост.