Емельяненко заявил, что не будет выдвигать кандидатуру на пост президента Союза ММА России

Член президиума Союза ММА России и бывший председатель наблюдательного совета Фёдор Емельяненко сообщил, что не планирует выдвигать кандидатуру на пост президента организации.

«Нет, я не буду выдвигаться на пост президента. Думаю, в ближайшее время президиум выдвинет кандидатуру», —приводит слова Емельяненко издание «Спорт-Экспресс».

Емельяненко возглавлял организацию с 2012 по 2018 год. На данный момент президентом Союза является Радмир Габдуллин.

Напомним, что 1 апреля Емельяненко покинул Союз ММА России из-за несогласия с деятельностью руководства организации.

Ранее Габдуллин высказался о требовании покинуть пост.