Президент Союза ММА России Габдуллин отказался уходить с поста

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин высказался о требовании покинуть пост.

«Считаю это решение нелегитимным, президиум был не в полном составе. Не планирую уходить со своего поста», — цитирует Габдуллина ТАСС.

Он подчеркнул, что всё руководство Союза ММА России обязано представить отчёт о проделанной работе за четыре года.

Члены президиума Союза ММА России и бывший председатель наблюдательного совета организации Фёдор Емельяненко призвали Габдуллина уйти в отставку с поста президента.

Напомним, что 1 апреля Емельяненко покинул Союз ММА России из-за несогласия с деятельностью руководства организации.

Ранее Вадим Немков прокомментировал уход Емельяненко из Союза ММА России.