Емельяненко поддержал кандидатуру Терентьева на выборах президента союза ММА России

Член президиума Союза ММА России и бывший председатель наблюдательного совета Фёдор Емельяненко перед предстоящей внеплановой отчётно-выборной конференцией Союза ММА России попросил руководителей региональных федераций поддержать вице-президента организации Андрея Терентьева.

«Фёдор Владимирович разослал руководителям федераций просьбу поддержать мою кандидатуру на выборах. У нас 81 федерация, аккредитованная Союзом ММА России. Только в четырёх субъектах федераций нет. На выборах должно присутствовать более 50% представителей. Дальше — открытое голосование, люди поднимают таблички, за кого они. Для победы нужно получить 51%, — цитирует Терентьева «Матч ТВ».

Емельяненко возглавлял организацию с 2012 по 2018 год. На данный момент президентом Союза является Радмир Габдуллин.

Напомним, что 1 апреля Емельяненко покинул Союз ММА России из-за несогласия с деятельностью руководства организации.

Ранее Емельяненко заявил, что не будет выдвигать кандидатуру на пост президента Союза ММА России.