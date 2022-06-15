Фёдор Емельяненко: нужно почистить Союз ММА России от всяких проходимцев

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Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко прокомментировал своё назначение на пост президента Союза MMA России.

«Нужно почистить союз от всяких проходимцев и безответственных людей. Как долго это будет продолжаться, не знаю. Но мы почистим сейчас нашу организацию», — цитирует Емельяненко «Чемпионат».

Фёдор Емельяненко возглавил Союз ММА России в ходе внеочередной отчётно-выборной конференции, хотя изначально даже не выдвигал свою кандидатуру.

Он уже был главой организации с 2012 по 2018 год. 1 апреля боец покинул Союз ММА России из-за несогласия с деятельностью руководства организации.

Ранее сообщалось, что Фёдор Емельяненко не намерен завершать карьеру после избрания его главой Союза ММА России.

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