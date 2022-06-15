Гаджиев считает, что Емельяненко должен завершить карьеру бойца для успешной работы в союзе

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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказал мнение, что Фёдор Емельяненко должен завершить спортивную карьеру, чтобы успешно руководить Союзом смешанных единоборств (ММА) России.
Гаджиев считает, что Емельяненко должен завершить карьеру бойца для успешной работы в союзе
  • РИА Новости

«Фёдор поставил цель поменять руководство. И наверное, единственный человек, который на все 100% может быть уверен, что его выберут вместо Радмира, — сам Фёдор. Любая другая кандидатура подвергалась бы сомнениям», — приводит слова Гаджиева ТАСС.

Он также подчеркнул, что от Емельяненко должны прозвучать новые идеи в работе организации, так как изменилось руководство.

«Что меня смущает во всей этой истории: Фёдор пока не заявил о завершении карьеры бойца. Если Фёдор всерьёз решил возглавить Союз ММА России, то нужно подумать о завершении карьеры», — заключил Гаджиев.

Емельяненко возглавил Союз ММА России в ходе внеочередной отчётно-выборной конференции, хотя изначально даже не выдвигал свою кандидатуру.

Он уже был главой организации с 2012 года по 2018-й. 1 апреля боец покинул Союз ММА России из-за несогласия с деятельностью руководства организации.

Ранее Емельяненко прокомментировал своё назначение на пост президента организации.

 

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