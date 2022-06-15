Гаджиев считает, что Емельяненко должен завершить карьеру бойца для успешной работы в союзе
- РИА Новости
«Фёдор поставил цель поменять руководство. И наверное, единственный человек, который на все 100% может быть уверен, что его выберут вместо Радмира, — сам Фёдор. Любая другая кандидатура подвергалась бы сомнениям», — приводит слова Гаджиева ТАСС.
Он также подчеркнул, что от Емельяненко должны прозвучать новые идеи в работе организации, так как изменилось руководство.
«Что меня смущает во всей этой истории: Фёдор пока не заявил о завершении карьеры бойца. Если Фёдор всерьёз решил возглавить Союз ММА России, то нужно подумать о завершении карьеры», — заключил Гаджиев.
Емельяненко возглавил Союз ММА России в ходе внеочередной отчётно-выборной конференции, хотя изначально даже не выдвигал свою кандидатуру.
Он уже был главой организации с 2012 года по 2018-й. 1 апреля боец покинул Союз ММА России из-за несогласия с деятельностью руководства организации.
Ранее Емельяненко прокомментировал своё назначение на пост президента организации.