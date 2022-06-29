Мальдонадо: хочу реванш с Харитоновым

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Бразильский боец Фабио Мальдонадо рассказал, с кем хотел бы провести следующий поединок.
Мальдонадо: хочу реванш с Харитоновым
  • AP

«Мне прислали список имен возможных оппонентов. Я ещё не выбрал, но склоняюсь к поединку с Сергеем Харитоновым. С ним у меня был сложный поединок, поэтому я бы не возражал против реванша, но на самом деле есть много интересных имен. Бой со Штырковым по правилам бокса? Конечно, это было бы очень интересно», — приводит слова Мальдонадо Metaratings.ru.

Бой между Кириллом Сидельниковым и Мальдонадо пройдёт 1 июля в Перми на площадке УДС «Молот». В турнире примут участие бойцы из 12 стран.

На счету 42-летнего Мальдонадо 28 побед и 16 поражений. Бразилец ранее дрался с Фёдором Емельяненко (поражение), Сергеем Харитоновым (поражение) и Иваном Штырковым (поражение).

У 33-летнего Сидельникова — 13 побед, семь поражений. Россиянин в 2021 году победил нокаутом Рэба Трусдэйла на турнире Bellator в Москве.

Ранее Сидельников заявил, что не разделяет мнение Фабио Мальдонадо о якобы нанесённом им поражении Фёдору Емельяненко в 2016 году.

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