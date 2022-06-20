Боец ММА Сидельников: не согласен с Мальдонадо, что он выиграл бой у Фёдора Емельяненко

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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Кирилл Сидельников заявил, что не разделяет мнение Фабио Мальдонадо о якобы нанесённом им поражении Фёдору Емельяненко в 2016 году.
Боец ММА Сидельников: не согласен с Мальдонадо, что он выиграл бой у Фёдора Емельяненко
  • Gettyimages.ru
  • © Etsuo Hara

«Я не согласен с мнением Мальдонадо, что он выиграл бой у Фёдора Емельяненко. Два из трёх раундов остались за нашим бойцом, а потому другого решения там просто не могло быть», — приводит слова Сидельникова пресс-служба Ural FC.

Бой между Сидельниковым и Мальдонадо пройдёт 1 июля в Перми на площадке УДС «Молот». В турнире примут участие бойцы из 12 стран.

На счету 42-летнего Мальдонадо — 28 побед, 16 поражений. 

У 33-летнего Сидельникова — 13 побед, семь поражений. Россиянин в 2021 году победил нокаутом Рэба Трусдэйла на турнире Bellator в Москве.

Ранее Сидельников рассказал, чем опасен бразилец Фабио Мальдонадо.

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