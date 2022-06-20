Сидельников: Мальдонадо до сих пор остаётся опасным соперником

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Российский боец смешанного стиля Кирилл Сидельников из Fedor Team рассказал, чем опасен бразилец Фабио Мальдонадо.
Сидельников: Мальдонадо до сих пор остаётся опасным соперником
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  • © Buda Mendes

«Мальдонадо до сих пор остаётся опасным, потому что он прошёл большой путь бойца. Он дрался в UFC, дрался с Фёдором, с Харитоновым и со многими другими именитыми бойцами. Фабио по сей день хорошо держит удар и остаётся опасным. Он может уйти в глухую защиту, а потом неожиданно контратаковать», — приводит слова Сидельникова пресс-служба URAL FC.

Он также отметил, что Мальдонадо — профессиональный боксёр с хорошо поставленным ударом, который может закончить весь бой. По его словам, он планирует не просто выиграть бой, а сделать это уверенно.

Бой пройдёт 1 июля в Перми на площадке УДС «Молот» при поддержке Союза ММА России и Министерства спорта Пермского края. В турнире примут участие бойцы из 12 стран.

На счету 42-летнего Мальдонадо — 28 побед, 16 поражений. Бразилец ранее дрался в том числе с Фёдором Емельяненко (поражение), Сергеем Харитоновым (поражение) и Иваном Штырковым (поражение).

У 33-летнего Сидельникова — 13 побед, семь поражений. Россиянин в 2021 году победил нокаутом Рэба Трусдэйла на турнире Bellator в Москве.

Ранее Сидельников оценил уровень физической Мальдонадо.

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