Сидельников: Мальдонадо до сих пор остаётся опасным соперником

Российский боец смешанного стиля Кирилл Сидельников из Fedor Team рассказал, чем опасен бразилец Фабио Мальдонадо.

«Мальдонадо до сих пор остаётся опасным, потому что он прошёл большой путь бойца. Он дрался в UFC, дрался с Фёдором, с Харитоновым и со многими другими именитыми бойцами. Фабио по сей день хорошо держит удар и остаётся опасным. Он может уйти в глухую защиту, а потом неожиданно контратаковать», — приводит слова Сидельникова пресс-служба URAL FC.

Он также отметил, что Мальдонадо — профессиональный боксёр с хорошо поставленным ударом, который может закончить весь бой. По его словам, он планирует не просто выиграть бой, а сделать это уверенно.

Бой пройдёт 1 июля в Перми на площадке УДС «Молот» при поддержке Союза ММА России и Министерства спорта Пермского края. В турнире примут участие бойцы из 12 стран.

На счету 42-летнего Мальдонадо — 28 побед, 16 поражений. Бразилец ранее дрался в том числе с Фёдором Емельяненко (поражение), Сергеем Харитоновым (поражение) и Иваном Штырковым (поражение).

У 33-летнего Сидельникова — 13 побед, семь поражений. Россиянин в 2021 году победил нокаутом Рэба Трусдэйла на турнире Bellator в Москве.

Ранее Сидельников оценил уровень физической Мальдонадо.